Многие дворы в Самарской области приведут в порядок к окончанию летних каникул

В Самарской области полным ходом идут работы в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Например, в Автозаводском районе Тольятти уже благоустраивают 18 дворов, а в областном центре - самый большой двор в Кировском районе.
Напомним, этот двор расположен в границах проспекта Металлургов, улиц Строителей, Гвардейской и Марии Авейде. В советское время он был одним из самых благоустроенных в Куйбышеве. Тут были даже фонтан и фигуры сказочных героев. Со временем все пришло в запустение. Но благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" на этой территории начались масштабные преобразования. По словам управляющего микрорайона №13 Кировского района Ирины Куницыной, сейчас работы выполнены более чем наполовину. Практически завершено асфальтирование, появились новые парковочные места, а также заканчивается установка световых опор.
"К качеству работ нет претензий ни со стороны властей, ни со стороны жителей. Все проверяется очень тщательно. Если мы вдруг обнаруживаем какой-то дефект, то подрядчики быстро его устраняют", - отметила она.
Как рассказали сами жильцы, в проекте предусмотрели увеличение размера отмостков рядом с несколькими подъездами. Подрядчик почему-то этого не увидел. Люди связались с администрацией Кировского района, и ошибку исправили. Сейчас строители заняты установкой оборудования на детской и двух спортивных площадках. На одной из них будут силовые тренажеры, стол для настольного тенниса, а на другой - мини-футбольное поле. А для детей соорудят современный игровой комплекс. По словам подрядчиков, на всех площадках будет уложено травмобезопасное покрытие.
"Во дворе появятся МАФы, скамейки, завозится чернозем и вскоре посадят газонную траву", - рассказал представитель администрации Кировского района Виктор Аникин.
"Мы уже начали озеленять наш двор. Рассаживаем цветы у подъездов, обрезаем сухие ветки у кустарников и сажаем деревья, - пояснила старший по МКД Строителей №22 Галина Кагдина. - У нас много активных людей, готовых выйти на субботник. Я живу в этом районе многие годы и рада, что Металлург преображается".
"Моя маленькая дочь сможет играть на современной площадке. Мы будем следить за порядком на ней, - отметила молодая мама Олеся Некрасова. - Обещали, что работы у нас завершатся к концу лета. Это будет хороший подарок для детей к началу учебного года".
В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировском районе Самары благоустроят более 26 дворов. Также летом обновят более 60 дворовых территорий в других районах города.
В Тольятти тоже активно идут работы по реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". 42 придомовые территории преобразятся уже в 2018 году.
Сегодня из 27 дворов Автозаводского района работы ведутся в 18, в Комсомольском районе - в девяти из 19, в Центральном - в трех из 11. Подрядчики должны закончить благоустройство до сентября 2018 года. Напомним, в 2017 г. благодаря инициативе горожан благоустроено 230 дворов на общую сумму более 243 млн рублей. "Жители не только оперативно подавали заявки, но и активно участвовали в выездных мероприятиях по контролю качества выполняемых работ", - отмечают в мэрии Тольятти.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.
Для своевременного обнаружения утечек в трубопроводах необходимо использовать плановые обследования с помощью течеискателя, лучше - корреляционного. Тогда крупных аварий с отключениями можно избежать.
А государство не хитрит? Спихнуло старый жилфонд людям, которые все за свои деньги меняют и ремонтируют. Теперь деньги на капремонт собирают, и ещё мы дорогой ремонт выбираем! А как должно быть? Быстро отштукатурить и алга? И весь этот разговор только о повышении платы, только деньги Беня!