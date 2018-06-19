Многие дворы в Самарской области приведут в порядок к окончанию летних каникул

В Самарской области полным ходом идут работы в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Например, в Автозаводском районе Тольятти уже благоустраивают 18 дворов, а в областном центре - самый большой двор в Кировском районе.

Напомним, этот двор расположен в границах проспекта Металлургов, улиц Строителей, Гвардейской и Марии Авейде. В советское время он был одним из самых благоустроенных в Куйбышеве. Тут были даже фонтан и фигуры сказочных героев. Со временем все пришло в запустение. Но благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" на этой территории начались масштабные преобразования. По словам управляющего микрорайона №13 Кировского района Ирины Куницыной, сейчас работы выполнены более чем наполовину. Практически завершено асфальтирование, появились новые парковочные места, а также заканчивается установка световых опор.

"К качеству работ нет претензий ни со стороны властей, ни со стороны жителей. Все проверяется очень тщательно. Если мы вдруг обнаруживаем какой-то дефект, то подрядчики быстро его устраняют", - отметила она.

Как рассказали сами жильцы, в проекте предусмотрели увеличение размера отмостков рядом с несколькими подъездами. Подрядчик почему-то этого не увидел. Люди связались с администрацией Кировского района, и ошибку исправили. Сейчас строители заняты установкой оборудования на детской и двух спортивных площадках. На одной из них будут силовые тренажеры, стол для настольного тенниса, а на другой - мини-футбольное поле. А для детей соорудят современный игровой комплекс. По словам подрядчиков, на всех площадках будет уложено травмобезопасное покрытие.

"Во дворе появятся МАФы, скамейки, завозится чернозем и вскоре посадят газонную траву", - рассказал представитель администрации Кировского района Виктор Аникин.

"Мы уже начали озеленять наш двор. Рассаживаем цветы у подъездов, обрезаем сухие ветки у кустарников и сажаем деревья, - пояснила старший по МКД Строителей №22 Галина Кагдина. - У нас много активных людей, готовых выйти на субботник. Я живу в этом районе многие годы и рада, что Металлург преображается".

"Моя маленькая дочь сможет играть на современной площадке. Мы будем следить за порядком на ней, - отметила молодая мама Олеся Некрасова. - Обещали, что работы у нас завершатся к концу лета. Это будет хороший подарок для детей к началу учебного года".

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировском районе Самары благоустроят более 26 дворов. Также летом обновят более 60 дворовых территорий в других районах города.

В Тольятти тоже активно идут работы по реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". 42 придомовые территории преобразятся уже в 2018 году.

Сегодня из 27 дворов Автозаводского района работы ведутся в 18, в Комсомольском районе - в девяти из 19, в Центральном - в трех из 11. Подрядчики должны закончить благоустройство до сентября 2018 года. Напомним, в 2017 г. благодаря инициативе горожан благоустроено 230 дворов на общую сумму более 243 млн рублей. "Жители не только оперативно подавали заявки, но и активно участвовали в выездных мероприятиях по контролю качества выполняемых работ", - отмечают в мэрии Тольятти.