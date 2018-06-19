Осужден водитель грузовика, участвовавший в ДТП у с. Переволоки, где погиб человек

Вступил в силу приговор Сызранского районного суда, вынесенный водителю грузовика П. Пугачеву. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

ДТП, в связи с которым водитель оказался на скамье подсудимых, произошло 6 октября 2016 г., примерно в 23:00, когда он ехал на Sсania с полуприцепом Schmitz по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Москвы.

Как следует из приговора, на 935 км трассы, автомобилист набрал скорость не менее 70 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением, выехал на встречную полосу, где у левой обочины столкнулся с попутным грузовиком Volvo c полуприцепом Krone.

В результате ДТП обоих водителей зажало в деформированных кабинах своих машин. Их вызволяли спасатели.

Насколько серьезно тогда пострадал сам Пугачев, точно не известно, а вот водитель фуры Volvo получил множественные травмы и скончался в больнице от фрагментарно-оскольчатого перелома средней трети диафиза левой бедренной кости, осложнившегося жировой эмболией сосудов легких, острой легочно-сердечной недостаточностью.

В отношении Пугачева возбудили уголовное дело. Он предстал перед судом Сызранского района, вину полностью признал и просил вынести приговор в особом порядке — без судебного разбирательства.

В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам условного лишения свободы с годичным испытательным сроком и на год запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.