В самарских Школах активного долголетия прошел День открытых дверей

Во вторник, 19 июня, в рамках подготовки к областному Форуму "Серебряный возраст" День открытых дверей прошел во всех отделениях КЦСОН Самарского округа. Корреспондент Волга Ньюс посетил праздник в Железнодорожном отделении, прошедший на спортивной площадке между домами на ул. Тушинской, 43.

Дико занятый организатор праздника, руководитель Железнодорожного отделения КЦСОН Алла Зубкова на бегу пояснила, что в ее подразделении работают два отделения для пожилых и инвалидов и два - для семей с детьми. А День открытых дверей проводится отделением реабилитации пожилых людей, так что показывать будут лучшее, что накопили за годы работы.

Несмотря на жару, к 11 часам на просторной спортивной площадке собрались пожилые люди, школьники, мамы и бабушки с малышами. В концертной программе пели и танцевали участники детского театра "Задумка", потом прошли небольшие веселые старты, а в качестве тяжелой артиллерии выступили женский танцевальный ансамбль "Магия танца" и хор ветеранов. Пять ярких дам, появившиеся на ярко зеленом поле в черно-красных платьях, к Дню открытых дверей приготовили испанский и греческий танцы. Они рассказали, что репетируют с хореографом каждую неделю по вторникам и пятницам в специально оборудованном зале на ул. Урицкого, 14. Из готовых танцев народов мира уже собрали небольшую программу.

В уголке площадки разместились столы, на которых мастерицы учили женщин рукодельничать. 67-летняя Светлана Золотенкова и 70-летняя Галина Федорова учили ровесниц сворачивать на вилке декоративные цветы.

"Мы в основном рукоделием занимаемся, а на празднике выступаем как волонтеры, - наперебой рассказывают женщины. - Мужчин в наших кружках мало в кружках занимается, они в основном на мероприятия ходят - на концерты, на выставки, на занятия со специалистами. К нам в Центр приходят и врачи, и юристы, и сотрудники Пенсионного фонда".

72-летняя Галина Коноплева в свободное время разгадывает филворды и вяжет очаровательные игрушки. На выставку пришла как волонтер - показать 19 вязаных собачек и провести для сверстниц мастер-класс по изготовлению цветов и футляров из лент. Галина Валентиновна рассказала, что серебряные волонтеры - частые гости в детском доме №3 (сейчас - Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Иволга").

"Когда встречаешься с детишками из детского дома, делаешь с ними поделки - получаешь такую энергию, такой позитив, которого от родных внуков не всегда получишь, - делится чувствами ветеран. - В них столько нерастраченной любви, столько искренней благодарности!"

Галина Коноплева работала до 60 лет, но на пенсии заскучать не успела: пришла в Центр, встретила замечательных людей и осталась.

"Как-то при мне одна женщина говорит: "Ой, делать нечего, вот они и занимаются!" - рассказывает Галина Валентиновна. - Я считаю, что для доброго дела всегда можно найти время. Клуб рукоделия - это мой второй клуб. А еще я - староста в клубе "Женские секреты". Мы его переименуем в "Дамский чайный клуб", будем работать здесь на Тушинской, 43. У нас очень образованные и талантливые женщины, у каждой есть чему поучиться, так что приглашаю на наши встречи всех желающих".

Директор КЦСОН Самарского округа Галина Жданова пояснила, что в рамках празднования столетия социальной службы в Самарской области проходит много мероприятий, среди которых - Форум "Серебряный возраст".

"Сейчас у нас идет "дворовый" этап подготовки к Форуму, во всех отделениях организованы районные площадки, - говорит директор окружного Центра. - 26 июля мы будем проводить общегородское мероприятие "Серебряного возраста". А потом с лучшими номерами и проектами выйдем на областной уровень Форума, который будет проходить в сентябре. Наша задача - вовлечь как можно больше людей пенсионного возраста, по разным причинам не работающих, в активную жизнь. Это и различные виды творчества, и общение, и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Ведь чем активнее человек, тем дольше и интереснее он живет. А нашим гражданам "серебряного возраста" хочется сказать: "Выходите из дому, приходите в наши центры, отделения работают в каждом районе!"