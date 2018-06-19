На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем

На самарской набережной под Полевым спуском во второй раз стартует семейный спортивный фестиваль #СпортВоВсем, организованный Центром спортивной подготовки при поддержке министерства спорта Самарской области.
В этом году спортивный фестиваль пройдет в рамках чемпионата мира по футболу и продлится до 15 июля включительно. Площадка работает ежедневно с 10 утра и до 23 часов. В расписание мероприятий вошли мастер-классы, йога, фитнес, кроссфит, танцы, лекции о правильном питании, кинопоказы под открытым небом и многое другое.
Организаторы особое внимание уделили самым юным посетителям спортивной площадки, теперь для них есть оборудованная детская зона. А также появился новый шатер с развлечениями, в котором можно весело провести время за игрой в настольный футбол или в настольный теннис и спрятаться от палящего солнца.
Участие в проекте бесплатное. Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.