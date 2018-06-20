"Крылья Советов" подписали контракты с восемью футболистами

Во вторник, 19 июня, ПФК "Крылья Советов" заключил новые соглашения с восемью футболистами. Самарский клуб продлил контракты с игроками, ранее выступавшими за команду: Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым, Олегом Ланиным и Михаилом Тихоновым.

Также состав "Крыльев Советов" пополнили три новичка: защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, выступавший ранее за "Енисей" и "Тосно".

Вечером 19 июня новички вместе с "Крыльями" отправились на первый зарубежный сбор, который пройдет в Сербии, сообщает официальный сайт клуба.