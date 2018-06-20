Директором Самарского художественного музея назначена Алла Шахматова

Новым директором Художественного музея назначена Алла Шахматова - художник и организатор первой в Самаре частной галереи "Вавилон".

Галина Рябчук, возглавлявшая музей более 10 лет, покинула директорский пост по собственному желанию, несколько месяцев обязанности руководителя временно исполняла заместитель директора по научной работе Татьяна Петрова.

Алла Шахматова - третий (после Галины Рябчук и Владимира Вострикова) директор музея после ухода из жизни Аннэты Яковлевны Басс. Легендарный директор руководила Самарским художественным музеем с 1958 по 2005 год. Алла Шахматова, уже возглавляя "Вавилон", работала с Басс над совместным проектом "Диалог галереи и музея". Новый директор обещает в своей работе "руководствоваться принципами и идеалами Аннэты Басс".

Алла Шахматова окончила архитектурно-строительный институт, руководила галереей "Меридиан", почти 20 лет - арт-директор галереи "Вавилон", постоянного организатора выставок российских и зарубежных художников. Алла известна и как художник реалистической школы, пишущий в жанре натюрморта. Арт-критики отмечают ее виртуозное владение цветом, тоном, фактуру мазка, теплые и уютные работы.