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Музеи и выставки Культура

Директором Самарского художественного музея назначена Алла Шахматова

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым директором Художественного музея назначена Алла Шахматова - художник и организатор первой в Самаре частной галереи "Вавилон".

Директором Самарского художественного музея назначена Алла Шахматова Директором Самарского художественного музея назначена Алла Шахматова
Фото: Игорь Казановский

Галина Рябчук, возглавлявшая музей более 10 лет, покинула директорский пост по собственному желанию, несколько месяцев обязанности руководителя временно исполняла заместитель директора по научной работе Татьяна Петрова.

Алла Шахматова - третий (после Галины Рябчук и Владимира Вострикова) директор музея после ухода из жизни Аннэты Яковлевны Басс. Легендарный директор руководила Самарским художественным музеем с 1958 по 2005 год. Алла Шахматова, уже возглавляя "Вавилон", работала с Басс над совместным проектом "Диалог галереи и музея". Новый директор обещает в своей работе  "руководствоваться принципами и идеалами Аннэты Басс".

Алла Шахматова окончила архитектурно-строительный институт, руководила галереей "Меридиан", почти 20 лет - арт-директор галереи "Вавилон", постоянного организатора выставок российских и зарубежных художников. Алла известна и как художник реалистической школы, пишущий в жанре натюрморта. Арт-критики отмечают ее виртуозное владение цветом, тоном, фактуру мазка, теплые и уютные работы.

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