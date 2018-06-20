Из онлайн-касс надо выбирать "умных"

Помните у Михаила Жванецкого про женщин: "Из жен надо выбирать веселых. Из веселых — умных"? Примерно по такому же принципу следует поступать при выборе онлайн-касс, только упор делать не на веселых и терпеливых, а на "умных" и совмещающих в себе ряд качеств, которые сделают работу кассира комфортной и быстрой.

"Автономки" против смарт-терминалов

Совсем немного времени остается до того момента, как вся российская торговля поголовно перейдет на онлайн-кассы. И наверняка многие предприниматели по старой студенческой привычке откладывать подготовку к экзамену на потом еще не обзавелись стоящими аппаратами. Мало того, есть вероятность, что покупка в последний день будет не самой удачной. Ну разве можно разобраться, какой аппарат лучше, если их в списке ФНС более 100 моделей от производителей со всего света.

Как водится, более трети предпринимателей будут ориентироваться на цену. Именно об этом говорят данные исследования аналитического центра НАФИ об отношении малого и среднего бизнеса к кассовой реформе. 22% покупателей касс возьмут за основу простоту их использования. Сразу скажем, что низкая цена, конечно, серьезное преимущество, но не стоит забывать, что часто она приводит к неминуемым дополнительным расходам в перспективе. Да и кнопочные кассы уже вчерашний день. Такие аппараты не позволят расширять функционал, чем ограничат возможности владельцев.

Самые доступные сейчас устройства для малого бизнеса модели онлайн-касс — автономные кнопочные кассы, так называемые "автономки", и смарт-терминалы. "Автономки" — модернизированные аналоги привычных старых касс, дополненные фискальным накопителем и модулем связи. Некоторые из них — более продвинутые, но все еще остаются автономными моделями.

Их прямые конкуренты — смарт-терминалы, или "умные" кассы, которые разрабатывались под новое законодательство и с учетом современных технологий. Яркий пример — интеллектуальные устройства от "Эвотор", даже внешне больше похожие на смартфоны. Чтобы понять, какому типу касс отдать предпочтение, сравним их по нескольким параметрам.

Цена

Понятно, что кнопочные аппараты здесь лидируют. Кассы с фискальным накопителем стоят от 10 000 рублей. "Умные" кассы подороже будут.

Перспектива

Задумываясь над выбором, вспомните, как изменчива наша жизнь. Это мы о том, что законодатель постоянно подбрасывает новые задачки для решения, и не исключено, что купленная сегодня кнопочная касса очень быстро исчерпает свои возможности и потребует замены. Вот вам пример. 1 июля этого года вводится в действие система маркировки товаров животного происхождения "Меркурий", аналог ЕГАИС для алкоголя. При получении продукции все магазины и рестораны, у которых есть молоко и мясо, обязаны заносить штрих-коды товаров на кассу. Такая же участь ждет лекарства, ювелирные изделия, обувь и многие другие категорий товаров.

Работа торговли с ЕГАИС, с системой учета ветеринарных сертификатов "Меркурий" на "автономках" требует подключения дополнительного оборудования — ноутбука — и, как вы уже поняли, дополнительных расходов. И не факт, что вам легко удастся преодолеть проблему несовместимости устройств. "Умные" онлайн-кассы вопрос с тем же ЕГАИС и "Меркурием" решают с помощью облачных приложений, которые скачиваются непосредственно на кассу.

Скорость

Когда-то кнопочная касса казалась верхом совершенства. Сегодня главный ее недостаток в том, что для ряда операций требуется нажатие сочетания клавиш. Чтобы ввести скидку, согласно инструкции для одной из таких касс, нужно сначала нажать клавишу ПС, если скидка процентная, нажать минус, ввести процент скидки, например, 10, если скидка суммовая, ввести сумму 10, затем нажать минус, затем нажать кнопку ВВ. И так по каждой операции строго по инструкции. Понятно, что запомнить это сложно, и чтобы не создавать очередь, кассиры держат под рукой "шпаргалку".

В "умных" онлайн-кассах стресс от работы в скоростном режиме исключен — все делается одной кнопкой. Интерфейс на смарт-кассах сродни привычным большинству пользователей планшетам и смартфонам. Он интуитивно понятен, а кроме того при выборе опций кнопки подсвечиваются, что существенно облегчает работу кассира.

"Автономка" не сможет автоматически внести в чек стоимость товара исходя из веса. В "умных" кассах весы, устройства для приема карт и прочее оборудование подключаются без проблем, надо лишь скачать из облака нужные драйверы.

Загрузка номенклатуры товаров в "автономках" это тоже целая история с последовательными операциями строго по инструкции: подсоединить кассу к компьютеру, присвоить каждому товару индивидуальный код, сопоставить его с наименованием, штрих-кодом, ценой, системой налогообложения, ставкой налога. При этом количество таких пассов зависит от модели кассового аппарата. А если ассортимент большой, то есть вероятность, что память "автономки" просто не выдержит нагрузки.

В онлайн-кассах номенклатура выгружается из экселевского файла одним нажатием клавиши и автоматически распространится на все кассы торговой точки. У производителей устройств есть обширные базы штрих-кодов, которые доступны через облако. И еще один нюанс. "Автономка" не даст найти товар по наименованию, если штрих-код вдруг не читается. В онлайн-кассе такой проблемы нет, потому и скорость обслуживания покупателей выше.

Функционал

"Автономка" без дополнительного оборудования, которое тоже стоит денег, не даст возможности наладить учет товаров, вести статистику, работу с бухгалтерскими программами, устанавливать какой-либо софт, нужный для вашего бизнеса. Смарт-терминал — образец гибкости. Он позволяет расширять функционал кассы так, как вам требуется. Например, можно нанести торговую точку на Яндекс.Карты. Можно проверить, во сколько продавец открыл торговлю. Можно запустить скидочные программы, оплату за телефон и ЖКХ и даже продавать товары в кредит. Это возможность автоматизировать бизнес, установить разные фишки и зарабатывать больше. А с помощью личного кабинета на "умных" кассах можно управлять самой кассой и следить за ходом бизнеса, находясь где угодно.

Эстетика

Конечно, красота — это дело вкуса. Кому-то нравятся сенсорные экраны с привычным интерфейсом Android, кто-то предпочитает кнопочное ретро. Но если связать красоту и функциональность, то сенсор "ложится" в тренд эргономичности и интеллектуальности гораздо точнее.

Подытожим

Из того, что мы тут выяснили, получается, что "автономки" хороши лишь для небольшого магазина, с низкой проходимостью и узким ассортиментом, исключающим молоко и мясо. Вряд ли хозяин такого магазина не хочет развивать свой бизнес. Тогда стоит ли экономить на приобретении кассового аппарата. Покупка смарт-терминала — это инвестиции в развитие бизнеса.

На заметку

Для тех, кто подзабыл: если установить и зарегистрировать кассу до 1 июля, то можно получить налоговый вычет в 18 000 рублей. А среди "умных" касс есть устройства до этой стоимости (например, "Эвотор–5" — 17 990 р). Если учесть, что этот мобильный адаптивный помощник прослужит вам несколько лет, получается, что "умная" касса в итоге стоит совсем недорого.