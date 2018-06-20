Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Бирмингеме, а Анастасия Павлюченкова проиграла действующей чемпионке

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграли в первом круге турнира категории Premier в Бирмингеме, сообщает championat.com.

Касаткина пробилась в 1/8 финала, обыграв чешку Кристину Плишкову в трех партиях — 3:6, 7:5, 6:4. Во втором сете Дарья отыграла подачу соперницы на матч, но матчболов у Кристины не было.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Касаткина восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Плишковой девять эйсов, семь двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Дарья сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

В свою очередь, Анастасия Павлюченкова разгромно проиграла действующей чемпионке турнира испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался ровно час. Мугуруса выполнила пять эйсов, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Павлюченковой три подачи навылет и две двойные. Брейк-пойнтов у Анастасии не было.