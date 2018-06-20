Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Бирмингеме, а Анастасия Павлюченкова проиграла действующей чемпионке

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграли в первом круге турнира категории Premier в Бирмингеме, сообщает championat.com.
Касаткина пробилась в 1/8 финала, обыграв чешку Кристину Плишкову в трех партиях — 3:6, 7:5, 6:4. Во втором сете Дарья отыграла подачу соперницы на матч, но матчболов у Кристины не было.
Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Касаткина восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Плишковой девять эйсов, семь двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Дарья сыграет с украинкой Лесей Цуренко.
В свою очередь, Анастасия Павлюченкова разгромно проиграла действующей чемпионке турнира испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 6:1, 6:2.
Матч продолжался ровно час. Мугуруса выполнила пять эйсов, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Павлюченковой три подачи навылет и две двойные. Брейк-пойнтов у Анастасии не было.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.