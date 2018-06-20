На фан-фесте 20 июня выступят "Не забава", "Билини", "Оркестр имени Брюса Уиллиса" и "Кирилл да Марья Шоу"

В среду, 20 июня, программа фан-феста на площади им. Куйбышева в Самаре стартует в 14:00. На сцене выступят группы "Не забава", "Билини", "Оркестр имени Брюса Уиллиса" и "Кирилл да Марья Шоу".

Эфир первого матча Португалия — Марокко стартует в 16:00. Сборные этих стран сыграют в Москве. В 18:00 начнется выступление группы "Оркестр имени Брюса Уиллиса" и "Кирилл да Марья Шоу". В 19:00 из Ростова-на-Дону стартует трансляция матча Уругвай — Саудовская Аравия. В 21:00 болельщикам покажут программу с участием "Оркестра имени Брюса Уиллиса" и "Кирилл да Марья Шоу". Последняя трансляция стартует в 22:00 из Казани. Там состоится матч Иран — Испания. После окончания игры участников фестиваля ждет часовой диджей-сет. Он начнется в 23:50.