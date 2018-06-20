Австралиец Джаг: "В России мы чувствуем себя очень счастливыми"

Житель Мельбурна Джаг Кулатунга, находящийся сейчас в Самаре, опубликовал в Твиттере эмоциональный комментарий, уличающий государственный медиахолдинг Australian Broadcasting Corporation в искаженном освещении ЧМ-2018 в России.

"Несмотря на непрекращающуюся негативную кампанию @abcnews, #Russia очень хорошо организовала #ЧМ. @RT_com мы чувствуем себя очень счастливым и в безопасности😃 Надеюсь, что никто не вешался от стыда в @abcnews, извините за прямоту😎 Tks @LucyZelic #RedSquare Go #Socceroos #samara 💋", - написал он.

Комментарий был оставлен под постом управляющего директора ABC Мишель Гатри, которая в соцсети отреагировала на призыв австралийских депутатов продать холдинг из-за того, что его содержание дорого обходится бюджету.

"ABC получит высокую цену на коммерческом рынке, но в какую цену вы поставите доверие общества? Общественное признание ABС как бесценного актива более ценно, чем когда-либо в истории", - написала Гатри, получив "отлуп" Джага Кулатунга.