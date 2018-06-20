В регионе будут устраивать внеплановые проверки использования земельных участков по назначению

В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ, государственный земельный надзор получил право проводить внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае выявления одного из четырех индикаторов риска при использовании земельных участков. Об этом сообщает Управление Росреестра по Самарской области.

Внеплановая проверка ожидает тех, у кого по результатам административного обследования будет выявлено несоответствие площади используемого земельного участка или местоположения данным, которые зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости. Государственные земельные инспекторы обратят внимание и на землевладельцев, использующих земельный участок не по целевому назначению, а также на тех, у кого обнаружат отсутствие объектов капитального строительства или ведения строительных работ на участке, предназначенном для жилищного или иного строительства. Административное обследование проводится дистанционно, без взаимодействия с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

"В случае обнаружения нарушений земельного законодательства у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не привлекались ранее к ответственности за нарушение соответствующих требований, управление Росреестра по Самарской области направит предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложит принять меры по обеспечению их соблюдения и уведомить об этом Управление, - говорит начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына. - Предостережение направлено прежде всего на профилактику нарушений. Если же землевладелец не предпримет необходимых действий, то правовые последствия наступят в соответствии с законодательством, а неисполнение предостережения будет являться отягчающим обстоятельством".