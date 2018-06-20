Региональный центр стандартизации провел исследование качества продукции завода "Балтика-Самара"

Специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области провели исследование качества светлого пива, производимого заводом "Балтика-Самара". Согласно оценке экспертов, напиток полностью соответствует нормативным требованиям.
Оценка качества продукции проводилась в Федеральном бюджетном учреждении "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" по критериям, общепринятым в пивоваренной промышленности.
Во время недавнего мониторинга АНО "Роскачество" были использованы дополнительные параметры (например, "массовая концентрация общего азота"), которые не имеют широкого применения из-за недостаточности статистической информации для оценки их влияния на качество пива. Так, содержание азота не определяется процессом пивоварения, а напрямую связано с количеством белка в ячмене. В урожае 2017 года оно было низким, что обусловлено погодными условиями. Более того, общемировой тенденцией развития аграрной отрасли становится переход на более экстрактивные, низкобелковые сорта ячменя, поэтому критерий "массовая концентрация общего азота" как некорректный в настоящее время официально не применяется.
По критериям нормативной документации на конкретный вид продукции исследуемый сорт показал строгое соответствие рецептуре. "Тестирование проводилось, в частности, по таким физико-химическим показателям, как пеностойкость, высота пены, экстрактивность начального сусла и содержание алкоголя. Наш продукт по каждому критерию соответствовал нормативным требованиям технических условий", - отмечает начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ "Самарский ЦСМ" Наталья Кварацхелия.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.