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Власть и политика

В Самаре открылось мобильное консульство Дании

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 июня, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и консул Королевского Посольства Дании в Москве Жан Демирчи открыли временное представительство Дании в Самаре.

Мобильное консульство разместили рядом с площадью Куйбышева, на девятом этаже офисного центра "БЭЛ Плаза", где расположено АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".

Представительство Королевства Дания открыли накануне матча второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу, который состоится на стадионе "Самара Арена" в четверг, 21 июня, в 16:00. В этот день сборная Дании сыграет с командой из Австралии.

"Мы очень рады приветствовать вас на Самарской земле, - сказал Александр Фетисов консулу Жан Демирчи. - Я думаю, что "Самара Арена" принесет удачу сборной Дании. Ваша команда называется "Алая гвардия". Чем-то нам очень знакомо это название. Надеюсь, что пребывание на Самарской земле станет комфортным и интересным для всех гостей нашей страны".

Со своей стороны, представители посольства Дании отметили, что их впечатляет уровень организации чемпионата мира по футболу в России.

"Пока что все проходит здесь отлично, - заметил первый секретарь посольства Дании Питер Прен-Олесен. - Уверен, что датские болельщики останутся довольны поездкой. У вас красивый город с замечательной набережной. Я был в Самаре два года назад и вижу, что с тех пор город изменился". 

Болельщики едут в Самару самостоятельно, без помощи посольства Дании. Всего на матч ожидают прибытия приблизительно тысячи датских поклонников футбола. 

"Мы готовы помогать датским болельщикам, если они потеряют документы или столкнутся с какими-то другими трудностями. Адрес консульства и все необходимые контакты они смогут найти в социальных сетях, на официальных страницах консульства. Мы пытаемся быть максимально открыты для наших граждан", - сказал Питер Прен-Олесен. 

Мобильное консульство будет работать в Самаре еще два дня после матча. В городе также открылось и временное консульство Австралии. В Самару на матч прибудет около 7500 болельщиков.

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