Болельщик из Дании: "Для меня стало сюрпризом, как легко оказалось приехать на ЧМ"

Болельщик из Дании по имени Каспер приехал в Россию поболеть за сборную своей страны по футболу на ЧМ-2018.

"Мое первое впечатление о России - она большая! Мы знали, что Россия - большая страна, но не думали, что настолько", - смеется Каспер.

Самару он охарактеризовал как очень милый город с приятными людьми. "Мы ходили на Волгу, пили пиво. Мне очень нравятся маленькие домики в центре Самары", - рассказывает Каспер.

Кстати, до Самары он уже побывал в Саранске, а затем планирует отправиться в Москву. "Самара мне понравилась больше. Саранск - очень маленький, хотя тоже красивый город", - говорит Каспер.

В целом же, говоря о своих впечатлениях от чемпионата и России, Каспер отмечает очень хорошую организацию мероприятия и часто употребляет слово "easy", что значит "легко".

"Для меня стало сюрпризом, как все оказалось легко: я получил fan-id, визу в паспорт - и все… Это было неожиданно просто и быстро, без каких-либо сложностей", - признается Каспер, добавляя, что все это очень приятно и комфортно для фанатов.

"Мне очень нравятся волонтеры. Благодаря им никогда не остаешься один - они помогают во всем, вплоть до вызова такси и поиска своей гостиницы. Очень хорошая организация", - еще раз подчеркнул Каспер.