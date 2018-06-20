В Самарскую область прибыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В Самарскую область прибыла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Визит в регион начался для Марии Захаровой с посещения с. Степная Шентала Кошкинского района. По словам сотрудницы федерального ведомства, Самарская область - родина ее семьи по линии отца, а в с. Степная Шентала родился ее дед Юрий Иванович Захаров.
"Мой прадед Иван Федорович Захаров был волостным писарем. У него было четверо детей, один из которых - Юрий Иванович - мой дед по отцу. И вот я здесь. Встретили меня народными мордовскими песнями и караваем, отвели в местный клуб, показали храм. Получила от местных жителей наказы - постараюсь исполнить", - пишет Мария Захарова. - Места здесь фантастической красоты, просторы, та самая синева, а воздух какой! Вернусь".
Затем Мария Захарова отправилась в Самару, где в городском мультимедийном пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA в России проходит брифинг по текущим вопросам внешней политики. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018.
Последние комментарии
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.