В Самарскую область прибыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В Самарскую область прибыла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Визит в регион начался для Марии Захаровой с посещения с. Степная Шентала Кошкинского района. По словам сотрудницы федерального ведомства, Самарская область - родина ее семьи по линии отца, а в с. Степная Шентала родился ее дед Юрий Иванович Захаров.

"Мой прадед Иван Федорович Захаров был волостным писарем. У него было четверо детей, один из которых - Юрий Иванович - мой дед по отцу. И вот я здесь. Встретили меня народными мордовскими песнями и караваем, отвели в местный клуб, показали храм. Получила от местных жителей наказы - постараюсь исполнить", - пишет Мария Захарова. - Места здесь фантастической красоты, просторы, та самая синева, а воздух какой! Вернусь".

Затем Мария Захарова отправилась в Самару, где в городском мультимедийном пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA в России проходит брифинг по текущим вопросам внешней политики. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018.