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Власть и политика

В Самарскую область прибыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область прибыла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

Фото: в facebook фото со страницы Марии Захаровой

Визит в регион начался для Марии Захаровой с посещения с. Степная Шентала Кошкинского района. По словам сотрудницы федерального ведомства, Самарская область - родина ее семьи по линии отца, а в с. Степная Шентала родился ее дед Юрий Иванович Захаров.

"Мой прадед Иван Федорович Захаров был волостным писарем. У него было четверо детей, один из которых - Юрий Иванович - мой дед по отцу. И вот я здесь. Встретили меня народными мордовскими песнями и караваем, отвели в местный клуб, показали храм. Получила от местных жителей наказы - постараюсь исполнить", - пишет Мария Захарова. - Места здесь фантастической красоты, просторы, та самая синева, а воздух какой! Вернусь".

Затем Мария Захарова отправилась в Самару, где в городском мультимедийном пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA в России проходит брифинг по текущим вопросам внешней политики. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018.

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