Ярмарочные домики для торговли сувенирной продукцией к ЧМ-2018 изготавливают самарские заключенные

В Самарской исправительной колонии открыли производство конструкций для торговли на время ЧМ-2018 и после него. Работы ведутся в ИК-5 общего режима на ул. Утевской в Самаре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, "ярмарочные домики" заказало одно из городских муниципальных предприятий, по договору поставлено уже 20 экземпляров продукции. Материалы для их изготовления колония приобретает у сторонних организаций. На самом производстве задействованы осужденные.

"Это новое производство, - отметил начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов. - Оно приносит доход исправительному учреждению и обеспечивает трудовую занятость осужденным".

"Ярмарочные домики" уже стоят в Самаре на ул. Куйбышева, у входа в Струковский парк, на ул. Ленинградской, у памятника Дяде Степе, на площади Революции. Они предназначены для торговли сувенирной продукцией к чемпионату мира по футболу, а также продуктами питания.