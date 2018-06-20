В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий 20 июня.

По информации Приволжского УГМС, в ближайшие два-четыре часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра, порывы до 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, напоминают в МЧС.