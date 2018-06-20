Самарские полицейские задержали мужчину, который ограбил пивной магазин, распылив слезоточивый газ

Силовики задержали в Самаре подозреваемого в совершенном вечером 6 ноября разбойном нападении на пивной магазин на ул. Степана Халтурина в Железнодорожном районе.
Напомним, преступник зашел вовнутрь в медицинской маске, распылил слезоточивый газ, после чего забрал из кассы дневную выручку - 37,5 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия").
По данным источника в правоохранительных органах, преступление раскрыто. По подозрению в причастности к нему задержали 39-летнего безработного мужчину, имеющего судимости за воровство и разбой. Признает ли он вину, пока не известно.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила