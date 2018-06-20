Самарские полицейские задержали мужчину, который ограбил пивной магазин, распылив слезоточивый газ

Силовики задержали в Самаре подозреваемого в совершенном вечером 6 ноября разбойном нападении на пивной магазин на ул. Степана Халтурина в Железнодорожном районе.

Напомним, преступник зашел вовнутрь в медицинской маске, распылил слезоточивый газ, после чего забрал из кассы дневную выручку - 37,5 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия").

По данным источника в правоохранительных органах, преступление раскрыто. По подозрению в причастности к нему задержали 39-летнего безработного мужчину, имеющего судимости за воровство и разбой. Признает ли он вину, пока не известно.