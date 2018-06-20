Австралиец выпил пиво из обуви в честь победы России

Вечером 19 июня в самарской фан-зоне австралийцы активно болели за сборную России, игравшую с Египтом. Победу россиян гости отмечали не сдерживая своих эмоций. Они устроили танцы в центре площади Куйбышева. А один из болельщиков, по австралийской традиции, называемой "shoey", выпил пиво из обуви.
Многие иностранные болельщики отмечают, что в Самаре невероятно красивая набережная, но очень холодная Волга.
"Пока не получилось посмотреть Самару, были только на набережной. Но нам уже здесь очень нравится. И российская сборная в этом чемпионате просто отлично выступает. Получили удовольствие от игры, и здесь на площади весело. Люди у вас красивые", - поделился впечатлениями с Волга Ньюс австралиец Мадс.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?