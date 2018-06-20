Экономический эффект от внедренных рацпредложений на СКС превысил 700 тысяч рублей

2018 год объявлен в "Самарских коммунальных системах" годом рационализации.
Каждый год в компании - именной. Были годы благоустройства, бережливости, безопасности. И в каждом году по указанному направлению достигнуты серьезные результаты. 2018 год стал годом рационализации. Эта деятельность в компании поддерживалась всегда, но сейчас настал момент для активизации инициативы рабочих.
В начале года была создана комиссия во главе с техническим директором СКС Дмитрием Ракицким, на собраниях коллективов объявили о старте проекта. Инициатива была поддержана работниками компании. И результаты уже заметны. Если в 2017 году всего было подано 60 рационализаторских заявок, а эффект от внедренных составил 470 тысяч рублей, то за пять месяцев 2018 года сотрудники СКС подали 111 рацпредложений! Из них сегодня внедрено 18, экономический эффект уже составил более 700 тысяч рублей.
Например, на одном из этапов очистки стоков (перекачка осадков сточных вод) уже много лет используются только определенные насосы. Купить новые не представляется возможным, поскольку они в России больше не выпускаются, зарубежные аналоги отсутствуют. А поменять на другие модели не позволяет технологический цикл. Из-за износа мощность этих насосов существенно снизилась. Тогда слесарь-ремонтник ГОКС Виктор Борисов придумал установить в корпус насоса дополнительные упорные кольца. Это позволило продлить срок службы насоса, повысило его КПД и снизило потребление электроэнергии.
За внедренные рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.
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Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.
Для своевременного обнаружения утечек в трубопроводах необходимо использовать плановые обследования с помощью течеискателя, лучше - корреляционного. Тогда крупных аварий с отключениями можно избежать.
А государство не хитрит? Спихнуло старый жилфонд людям, которые все за свои деньги меняют и ремонтируют. Теперь деньги на капремонт собирают, и ещё мы дорогой ремонт выбираем! А как должно быть? Быстро отштукатурить и алга? И весь этот разговор только о повышении платы, только деньги Беня!