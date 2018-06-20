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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Общежитие МВД в Управленческом планируют достроить к середине декабря

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 июня, ГУ МВД России по Самарской области объявило торги на завершение строительства здания общежития в Красноглинском районе на улице Академика Кузнецова, 32.

Начальная стоимость контракта составляет 65,5 млн рублей.

Победителя планируют определить 27 июня. Подрядчику предстоит достроить здание до 15 декабря 2018 года.

Четырехэтажное общежитие общей площадью 5,2 тыс. кв. м рассчитано на 300 мест. Всего в здании будет 88 комнат.

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