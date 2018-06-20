16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медики Самары напоминают о том, как уберечь здоровье в жару Самарский врач стала финалистом премии лучшим врачам России "Призвание" Жителей Бугуруслана будут лечить в больницах Похвистнево Какие методы лечения онкологии применяются в 63-м регионе? Самарские офтальмологи готовятся к мундиалю

Здравоохранение Общество

Какие проблемы решает врач-репродуктолог

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 748
Версия для печати

Около 20% семейных пар сталкиваются с проблемами зачатия. Как правило, после долгих неудачных попыток решить проблему их направляют к репродуктологу. Выяснить, каковы компетенции врача этой специализации и когда следует к нему обращаться, мы решили у врача акушера-гинеколога, репродуктолога клиники "Мать и Дитя-ИДК" Самара Сергея Гукасяна.

- Чем занимается репродуктолог и какие проблемы поможет решить?

- К врачу-репродуктологу семейные пары, как правило, обращаются после многолетних и многократных походов по гинекологам, урологам-андрологам, после множества различных анализов и методик лечения. Период между принятием решения запланировать беременность и визитом к репродуктологу составляет в среднем шесть-восемь лет, когда семейная пара уже начинает терять надежду на прибавление семейства. И, что характерно, врачей-репродуктологов ассоциируют всегда только с ЭКО.
Между тем репродуктолог занимается вопросами способности женщин и мужчин к деторождению. Предмет его работы - организм человека и особенно репродуктивная система. Медики этой специализации определяют внутренние и внешние факторы, влияющие на способность пары к зачатию и рождению собственного здорового ребенка.

- Репродуктолога ассоциируют с методом ЭКО, но ведь арсенал врача этой специальности значительно шире, верно?

- Разумеется. Совершенно неправильно ставить знак равенства между специализацией "врач-репродуктолог" и ЭКО. Это - заблуждение, причем весьма распространенное! В арсенале репродуктолога при борьбе с бесплодием - не только метод ЭКО. Репродуктолог - это в первую очередь врач, специализирующийся именно на планировании рождения здорового ребенка. Он назначит необходимое обследование пациентов, выяснит статус здоровья мужчины и женщины в паре, определит способ получения беременности и, в зависимости от причины, предложит один из способов получения беременности и рождения здорового ребенка: медикаментозный, хирургический либо метод ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии, в т.ч. ЭКО).

Фото предоставлено клиникой "Мать и дитя - ИДК"

Потенциальным пациентам принципиально важно уяснить: врач-репродуктолог не назначает ЭКО всем подряд без разбора. Только оценив здоровье обоих супругов, врач назначает подходящий именно этой паре способ получения беременности.

- Так когда же нужно обращаться к репродуктологу?

- Бесплодный брак - это отсутствие наступления беременности в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без предохранения, поэтому к репродуктологу для женщин до 35 лет нужно обращаться после года отсутствия беременности, после 35 лет - не более шести месяцев! Самое важное - не терять драгоценное время, ведь с каждым годом шансы на беременность стремительно уменьшаются.

- Наверняка в вашей практике было много разных случаев. Расскажите, какие пациенты к вам обращаются.

- Пациентов обращается достаточно много. Кто-то осознает проблему достаточно быстро - в течение одного года, кому-то требуется 10 лет и больше. Бесплодие, кстати, - это не только женская проблема, мужское бесплодие встречается так же часто, как и женское, и здесь всегда важно понимать, что проблему нужно искать в паре, в мужчине и женщине, вместе. Нередко к нам приходят пары, которые во втором браке не могут родить совместного ребенка, хотя от предыдущих браков уже есть дети.
Важно сказать, что бесплодие - сложная, но решаемая проблема, которая может возникнуть у людей разного возраста, пола, национальности, достатка и т.д. К счастью, современная медицина может помочь почти во всех ситуациях. Главное - сделать первый шаг, обратиться к нужному специалисту, не ждать и не терять времени.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Фото на сайте

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1