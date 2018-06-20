Какие проблемы решает врач-репродуктолог

Около 20% семейных пар сталкиваются с проблемами зачатия. Как правило, после долгих неудачных попыток решить проблему их направляют к репродуктологу. Выяснить, каковы компетенции врача этой специализации и когда следует к нему обращаться, мы решили у врача акушера-гинеколога, репродуктолога клиники "Мать и Дитя-ИДК" Самара Сергея Гукасяна.

- Чем занимается репродуктолог и какие проблемы поможет решить?

- К врачу-репродуктологу семейные пары, как правило, обращаются после многолетних и многократных походов по гинекологам, урологам-андрологам, после множества различных анализов и методик лечения. Период между принятием решения запланировать беременность и визитом к репродуктологу составляет в среднем шесть-восемь лет, когда семейная пара уже начинает терять надежду на прибавление семейства. И, что характерно, врачей-репродуктологов ассоциируют всегда только с ЭКО.

Между тем репродуктолог занимается вопросами способности женщин и мужчин к деторождению. Предмет его работы - организм человека и особенно репродуктивная система. Медики этой специализации определяют внутренние и внешние факторы, влияющие на способность пары к зачатию и рождению собственного здорового ребенка.

- Репродуктолога ассоциируют с методом ЭКО, но ведь арсенал врача этой специальности значительно шире, верно?

- Разумеется. Совершенно неправильно ставить знак равенства между специализацией "врач-репродуктолог" и ЭКО. Это - заблуждение, причем весьма распространенное! В арсенале репродуктолога при борьбе с бесплодием - не только метод ЭКО. Репродуктолог - это в первую очередь врач, специализирующийся именно на планировании рождения здорового ребенка. Он назначит необходимое обследование пациентов, выяснит статус здоровья мужчины и женщины в паре, определит способ получения беременности и, в зависимости от причины, предложит один из способов получения беременности и рождения здорового ребенка: медикаментозный, хирургический либо метод ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии, в т.ч. ЭКО).

Фото предоставлено клиникой "Мать и дитя - ИДК"

Потенциальным пациентам принципиально важно уяснить: врач-репродуктолог не назначает ЭКО всем подряд без разбора. Только оценив здоровье обоих супругов, врач назначает подходящий именно этой паре способ получения беременности.

- Так когда же нужно обращаться к репродуктологу?

- Бесплодный брак - это отсутствие наступления беременности в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без предохранения, поэтому к репродуктологу для женщин до 35 лет нужно обращаться после года отсутствия беременности, после 35 лет - не более шести месяцев! Самое важное - не терять драгоценное время, ведь с каждым годом шансы на беременность стремительно уменьшаются.

- Наверняка в вашей практике было много разных случаев. Расскажите, какие пациенты к вам обращаются.

- Пациентов обращается достаточно много. Кто-то осознает проблему достаточно быстро - в течение одного года, кому-то требуется 10 лет и больше. Бесплодие, кстати, - это не только женская проблема, мужское бесплодие встречается так же часто, как и женское, и здесь всегда важно понимать, что проблему нужно искать в паре, в мужчине и женщине, вместе. Нередко к нам приходят пары, которые во втором браке не могут родить совместного ребенка, хотя от предыдущих браков уже есть дети.

Важно сказать, что бесплодие - сложная, но решаемая проблема, которая может возникнуть у людей разного возраста, пола, национальности, достатка и т.д. К счастью, современная медицина может помочь почти во всех ситуациях. Главное - сделать первый шаг, обратиться к нужному специалисту, не ждать и не терять времени.