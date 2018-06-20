Какие проблемы решает врач-репродуктолог

Около 20% семейных пар сталкиваются с проблемами зачатия. Как правило, после долгих неудачных попыток решить проблему их направляют к репродуктологу. Выяснить, каковы компетенции врача этой специализации и когда следует к нему обращаться, мы решили у врача акушера-гинеколога, репродуктолога клиники "Мать и Дитя-ИДК" Самара Сергея Гукасяна.
- Чем занимается репродуктолог и какие проблемы поможет решить?
- К врачу-репродуктологу семейные пары, как правило, обращаются после многолетних и многократных походов по гинекологам, урологам-андрологам, после множества различных анализов и методик лечения. Период между принятием решения запланировать беременность и визитом к репродуктологу составляет в среднем шесть-восемь лет, когда семейная пара уже начинает терять надежду на прибавление семейства. И, что характерно, врачей-репродуктологов ассоциируют всегда только с ЭКО.
Между тем репродуктолог занимается вопросами способности женщин и мужчин к деторождению. Предмет его работы - организм человека и особенно репродуктивная система. Медики этой специализации определяют внутренние и внешние факторы, влияющие на способность пары к зачатию и рождению собственного здорового ребенка.
- Репродуктолога ассоциируют с методом ЭКО, но ведь арсенал врача этой специальности значительно шире, верно?
- Разумеется. Совершенно неправильно ставить знак равенства между специализацией "врач-репродуктолог" и ЭКО. Это - заблуждение, причем весьма распространенное! В арсенале репродуктолога при борьбе с бесплодием - не только метод ЭКО. Репродуктолог - это в первую очередь врач, специализирующийся именно на планировании рождения здорового ребенка. Он назначит необходимое обследование пациентов, выяснит статус здоровья мужчины и женщины в паре, определит способ получения беременности и, в зависимости от причины, предложит один из способов получения беременности и рождения здорового ребенка: медикаментозный, хирургический либо метод ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии, в т.ч. ЭКО).
Потенциальным пациентам принципиально важно уяснить: врач-репродуктолог не назначает ЭКО всем подряд без разбора. Только оценив здоровье обоих супругов, врач назначает подходящий именно этой паре способ получения беременности.
- Так когда же нужно обращаться к репродуктологу?
- Бесплодный брак - это отсутствие наступления беременности в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без предохранения, поэтому к репродуктологу для женщин до 35 лет нужно обращаться после года отсутствия беременности, после 35 лет - не более шести месяцев! Самое важное - не терять драгоценное время, ведь с каждым годом шансы на беременность стремительно уменьшаются.
- Наверняка в вашей практике было много разных случаев. Расскажите, какие пациенты к вам обращаются.
- Пациентов обращается достаточно много. Кто-то осознает проблему достаточно быстро - в течение одного года, кому-то требуется 10 лет и больше. Бесплодие, кстати, - это не только женская проблема, мужское бесплодие встречается так же часто, как и женское, и здесь всегда важно понимать, что проблему нужно искать в паре, в мужчине и женщине, вместе. Нередко к нам приходят пары, которые во втором браке не могут родить совместного ребенка, хотя от предыдущих браков уже есть дети.
Важно сказать, что бесплодие - сложная, но решаемая проблема, которая может возникнуть у людей разного возраста, пола, национальности, достатка и т.д. К счастью, современная медицина может помочь почти во всех ситуациях. Главное - сделать первый шаг, обратиться к нужному специалисту, не ждать и не терять времени.
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.