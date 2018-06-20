Предприятия региона готовятся присвоить категории важной информации

С начала этого года вступил в силу федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", который обязывает многие предприятия, имеющие информсистемы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, присваивать им категории исходя из их социальной, экономической, экологической значимости и важности с точки зрения безопасности.

Новшество обсуждали 20 июня на бизнес-бранче под названием "Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения", который организовал ИД "Коммерсантъ-Волга" с участниками рынка.

К субъектам, которых в первую очередь коснется новшество, относятся госорганы и учреждения, а также компании и индивидуальные предприниматели, которые имеют информсистемы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в нескольких сферах, в частности, в реальном секторе (отрасли здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, топливно-энергетического комплекса).

Коснется новация и предприятий в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Традиционно информсистемы применяются в банковской сфере и на финансовых рынках. Не забудут и о компаниях, которые обеспечивают взаимодействие таких механизмов.

Всем им предстоит пройти процедуру "категорирования", когда устанавливается соответствие объекта определенным критериям значимости. У государства будет четкий обновленный перечень организаций с важными информсистемами. Ведь любые происшествия, связанные со сбоем в работе такой информсистемы, могут привести к материальному ущербу или, что еще хуже, причинить вред здоровью людей.

Руководитель по развитию бизнеса в ПФО направления информационной безопасности компании "MONT" Алексей Алексеев отметил, что в обществе стоит запрос на технологический рывок. Тенденция цифровизации, о важности которой говорил президент России Владимир Путин, меняет жизнь предприятий. Все больше процессов в производственной деятельности необходимо автоматизировать. С каждой новой автоматизацией возникают риски.

"Если раньше наиболее актуальным был вопрос защиты служебной информации и необходимо было приобрести для этого программное обеспечение, чтобы обеспечить сохранность, то сегодня этого недостаточно. Служебную информацию можно восстановить. Сегодня понятие "безопасность" включает в себя не только защиту, но и предотвращение опасных ситуаций", - рассказал Алексеев.

По его словам, когда многие процессы на градообразующем предприятии "уходят" в цифровое пространство, важно на ранних этапах позаботиться о безопасности. Новый закон подталкивает предприятия к этому. Как отметил Алексеев, сейчас стоит задача по прохождению "категорирования", пока еще предприятия и представители IT-сферы в начале пути.

Заместитель министра - руководитель управления проектной деятельности и лицензирования министерства промышленности и технологий Самарской области Олег Волков отметил, что технический прогресс идет семимильными шагами: на создание и внедрение новой технологии уже требуется не шесть-десять лет, а год-три.

"Цифровая революция идет во всех сферах. Мы переходим от проектирования к непрерывному процессу создания новых форм. Появляются новые материалы, информационные платформы. Все эти проекты, которые реализуются предприятиями в целях модернизации и развития, требуют киберзащиты, потому важно проводить такие форумы", - подчеркнул Волков.

По его словам, действующая в области программа развития промышленности поощряет инновационное развитие компаний и связанные с этим процессы.

Заместитель директора ГКУ СО "Региональный центр управления государственными и муниципальными информсистемами и ресурсами Самарской области" Артем Сафонов рассказал, что хотя у правительства региона нет подведомственных промышленных предприятий, тем не менее ведется постоянная работа по обеспечению информационной безопасности государственных информресурсов, в том числе связанных с оказанием услуг для населения в области и в муниципалитетах.

"Региональным правительством принята программа обеспечения информатизации органов власти, средства на связанные с этим меры ежегодно выделяются", - сообщил Сафонов.

В ходе бизнес-бранча состоялась дискуссия с экспертами рынка и основными участниками производственной сферы региона. Среди них были представители таких компаний, как Лаборатория Касперского, MONT, АйЭсТи и Check Point.