Предприятия региона готовятся присвоить категории важной информации

С начала этого года вступил в силу федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", который обязывает многие предприятия, имеющие информсистемы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, присваивать им категории исходя из их социальной, экономической, экологической значимости и важности с точки зрения безопасности.
Новшество обсуждали 20 июня на бизнес-бранче под названием "Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения", который организовал ИД "Коммерсантъ-Волга" с участниками рынка.
К субъектам, которых в первую очередь коснется новшество, относятся госорганы и учреждения, а также компании и индивидуальные предприниматели, которые имеют информсистемы, телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в нескольких сферах, в частности, в реальном секторе (отрасли здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, топливно-энергетического комплекса).
Коснется новация и предприятий в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Традиционно информсистемы применяются в банковской сфере и на финансовых рынках. Не забудут и о компаниях, которые обеспечивают взаимодействие таких механизмов.
Всем им предстоит пройти процедуру "категорирования", когда устанавливается соответствие объекта определенным критериям значимости. У государства будет четкий обновленный перечень организаций с важными информсистемами. Ведь любые происшествия, связанные со сбоем в работе такой информсистемы, могут привести к материальному ущербу или, что еще хуже, причинить вред здоровью людей.
Руководитель по развитию бизнеса в ПФО направления информационной безопасности компании "MONT" Алексей Алексеев отметил, что в обществе стоит запрос на технологический рывок. Тенденция цифровизации, о важности которой говорил президент России Владимир Путин, меняет жизнь предприятий. Все больше процессов в производственной деятельности необходимо автоматизировать. С каждой новой автоматизацией возникают риски.
"Если раньше наиболее актуальным был вопрос защиты служебной информации и необходимо было приобрести для этого программное обеспечение, чтобы обеспечить сохранность, то сегодня этого недостаточно. Служебную информацию можно восстановить. Сегодня понятие "безопасность" включает в себя не только защиту, но и предотвращение опасных ситуаций", - рассказал Алексеев.
По его словам, когда многие процессы на градообразующем предприятии "уходят" в цифровое пространство, важно на ранних этапах позаботиться о безопасности. Новый закон подталкивает предприятия к этому. Как отметил Алексеев, сейчас стоит задача по прохождению "категорирования", пока еще предприятия и представители IT-сферы в начале пути.
Заместитель министра - руководитель управления проектной деятельности и лицензирования министерства промышленности и технологий Самарской области Олег Волков отметил, что технический прогресс идет семимильными шагами: на создание и внедрение новой технологии уже требуется не шесть-десять лет, а год-три.
"Цифровая революция идет во всех сферах. Мы переходим от проектирования к непрерывному процессу создания новых форм. Появляются новые материалы, информационные платформы. Все эти проекты, которые реализуются предприятиями в целях модернизации и развития, требуют киберзащиты, потому важно проводить такие форумы", - подчеркнул Волков.
По его словам, действующая в области программа развития промышленности поощряет инновационное развитие компаний и связанные с этим процессы.
Заместитель директора ГКУ СО "Региональный центр управления государственными и муниципальными информсистемами и ресурсами Самарской области" Артем Сафонов рассказал, что хотя у правительства региона нет подведомственных промышленных предприятий, тем не менее ведется постоянная работа по обеспечению информационной безопасности государственных информресурсов, в том числе связанных с оказанием услуг для населения в области и в муниципалитетах.
"Региональным правительством принята программа обеспечения информатизации органов власти, средства на связанные с этим меры ежегодно выделяются", - сообщил Сафонов.
В ходе бизнес-бранча состоялась дискуссия с экспертами рынка и основными участниками производственной сферы региона. Среди них были представители таких компаний, как Лаборатория Касперского, MONT, АйЭсТи и Check Point.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???