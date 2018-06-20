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Музеи и выставки Культура

Альянс Франсез Самара везет фотовыставку из Сенегала

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пару дней до матча чемпионата мира Сенегал - Колумбия, 26 июня, Альянс Франсез Самара откроет фотовыставку "Сенегал - страна Теранги" (0+).

28 июня Самара как один из городов - организаторов чемпионата мира по футболу-2018 принимает футбольную команду и болельщиков из франкофонной страны Сенегал.

Республика располагается на западном побережье африканского континента к югу от реки Сенегал и славится своими природными богатствами, этническим разнообразием, сельским хозяйством и гостеприимной культурой. В культуре Сенегала существует понятие "Теранга", что на языке этнической группы "волоф" означает "гостеприимство". Это явление находит свое отражение и в том, как люди приветствуют вас в этой стране, как организуют трапезы, принимают гостей в своем доме… Название футбольной команды Сенегала также связывают с этим понятием - футболистов здесь называют "Львы Теранги".

Альянс Франсез Самара познакомит с теплой страной и ее жителями с помощью выставки сенегальского фотографа Альуна Эндиая. Любитель визуальных образов, он получил диплом магистра по коммуникациям на предприятии и магистра по документалистике. Альун Эндиай работает консультантом по коммуникациям, что дает ему возможность увидеть Сенегал вдали от шумной столицы Дакара. Люди, общество, память о местах - то, что находится в центре его интересов.

Открытие выставки пройдет 26 июня в 17:00 в Альянс Франсез Самара. В 20:30 вечер продолжится во дворе Музея модерна показом фильма о сенегальском футболисте "Как лев" (12+, Франция, 2012, реж. Саммюэль Колларде). Пятнадцатилетний Митрий живет в деревушке в Сенегале. Как и все подростки его возраста, он играет в футбол и мечтает о "Барсе" и "Челси". Его семья скидывается и влезает в долги, но, прибыв в Париж, он оказывается один и без гроша в кармане, а возвращение в родные края кажется немыслимым. Так начинаются приключения.

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