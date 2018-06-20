Футбольные болельщики из Дании побывали в Самарской филармонии

В среду, 20 июня, футбольные болельщики из Дании, прибывшие на матч Дания - Австралия, который пройдет в Самаре 21 июня, побывали на экскурсии в филармонии.

Гости познакомились с историей Самарской филармонии, побывали в ее музее, увидели экспозицию и раритетные экспонаты. Осмотрели интерьеры, побывали в закулисье филармонии и в большом концертном зале перед репетицией симфонического оркестра, а также узнали интересные факты о самарском органе и познакомились с хозяйкой органа Людмилой Камелиной.