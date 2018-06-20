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Культура

Футбольные болельщики из Дании побывали в Самарской филармонии

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 июня, футбольные болельщики из Дании, прибывшие на матч Дания - Австралия, который пройдет в Самаре 21 июня, побывали на экскурсии в филармонии.

Гости познакомились с историей Самарской филармонии, побывали в ее музее, увидели экспозицию и раритетные экспонаты. Осмотрели интерьеры, побывали в закулисье филармонии и в большом концертном зале перед репетицией симфонического оркестра, а также узнали интересные факты о самарском органе и познакомились с хозяйкой органа Людмилой Камелиной.

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