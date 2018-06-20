В "Художественном" откроется выставка изделий гончарного искусства "Богатство Самарской земли"

В Арт-фойе кинотеатра "Художественный" 17 июля откроется выставка изделий гончарного искусства мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Самарской области "Богатство Самарской земли", сообщает Агентство социокультурных технологий.

В экспозицию выставки войдут гончарные изделия, глиняные игрушки мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел из Самары, Тольятти, Борского, Сергиевского, Сызранского и Шигонского районов.

17 июля, в день открытия выставки, в 11 утра состоится мастер-класс по лепке глиняной игрушки "Петушок".

Гончарство является одним из самых устойчивых элементов культуры и древнейшей отраслью производственной деятельности человека. Оно складывается исторически, вбирая в себя опыт не только прошедших, но и живущих поколений. Гончарное производство в Самарской губернии не было широко распространенно по сравнению с центральными районами России, но, тем не менее, являлось одним из развитых ремесел и отличалось высоким качеством и разнообразием форм.

К гончарному производству относится и изготовление глиняных игрушек. Их лепили мастера по всей Самарской области. Об этом свидетельствуют материалы археологических раскопок поселений XVIII века.

Традиции гончарного производства на территории Самарского края, принесенные переселенцами конца XVI-XIX вв., продолжают свое существование и в наши дни.