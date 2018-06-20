В "Художественном" откроется выставка изделий гончарного искусства "Богатство Самарской земли"

В Арт-фойе кинотеатра "Художественный" 17 июля откроется выставка изделий гончарного искусства мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Самарской области "Богатство Самарской земли", сообщает Агентство социокультурных технологий.
В экспозицию выставки войдут гончарные изделия, глиняные игрушки мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел из Самары, Тольятти, Борского, Сергиевского, Сызранского и Шигонского районов.
17 июля, в день открытия выставки, в 11 утра состоится мастер-класс по лепке глиняной игрушки "Петушок".
Гончарство является одним из самых устойчивых элементов культуры и древнейшей отраслью производственной деятельности человека. Оно складывается исторически, вбирая в себя опыт не только прошедших, но и живущих поколений. Гончарное производство в Самарской губернии не было широко распространенно по сравнению с центральными районами России, но, тем не менее, являлось одним из развитых ремесел и отличалось высоким качеством и разнообразием форм.
К гончарному производству относится и изготовление глиняных игрушек. Их лепили мастера по всей Самарской области. Об этом свидетельствуют материалы археологических раскопок поселений XVIII века.
Традиции гончарного производства на территории Самарского края, принесенные переселенцами конца XVI-XIX вв., продолжают свое существование и в наши дни.
Последние комментарии
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!