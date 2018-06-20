Денис Бокурадзе поставит в Театре Наций спектакль по пьесам Сервантеса

Режиссер театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе 14 июня уехал в Москву - в Театр Наций, где в течение лета будет работать над постановкой "Театра чудес" по трем интермедиям Мигеля Сервантеса.

Вместе с Денисом Бокурадзе в постановке примут участие его постоянные авторы, например, Алиса Якиманская, оформившая уже несколько спектаклей в театре "Грань", в том числе первую постановку "Фрекен Жюли". Алиса Якиманская на этот раз выступит как художник по костюмам, а также как создатель сценических масок.

По словам режиссера, спектакль станет своеобразных продолжением "Корабля дураков" и одновременно второй частью будущей трилогии. Композитором в новом спектакле выступит Арсений Плаксин, а вот автором сценографии - молодая питерская художница Саша Денисова. Это ее первый опыт профессионального сотрудничества с театром.

В прошлом году Денис Бокурадзе уже поставил свой первый спектакль вне стен родного театра со столичными актерами. В Театре на Таганке в октябре прошлого года вышла премьера "Старшего сына" с Николаем Чиндяйкиным и Василием Уриевским в главных ролях. На этот раз режиссер поехал в Москву со своими артистами. В новом спектакле примут участие Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Вместе с режиссером они уже приступили к репетициям.

Премьера спектакля в Театре Наций запланирована на сентябрь этого года. Затем режиссер поставит "Театр чудес" в родном Новокуйбышевске.