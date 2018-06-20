Денис Бокурадзе поставит в Театре Наций спектакль по пьесам Сервантеса

Режиссер театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе 14 июня уехал в Москву - в Театр Наций, где в течение лета будет работать над постановкой "Театра чудес" по трем интермедиям Мигеля Сервантеса.
Вместе с Денисом Бокурадзе в постановке примут участие его постоянные авторы, например, Алиса Якиманская, оформившая уже несколько спектаклей в театре "Грань", в том числе первую постановку "Фрекен Жюли". Алиса Якиманская на этот раз выступит как художник по костюмам, а также как создатель сценических масок.
По словам режиссера, спектакль станет своеобразных продолжением "Корабля дураков" и одновременно второй частью будущей трилогии. Композитором в новом спектакле выступит Арсений Плаксин, а вот автором сценографии - молодая питерская художница Саша Денисова. Это ее первый опыт профессионального сотрудничества с театром.
В прошлом году Денис Бокурадзе уже поставил свой первый спектакль вне стен родного театра со столичными актерами. В Театре на Таганке в октябре прошлого года вышла премьера "Старшего сына" с Николаем Чиндяйкиным и Василием Уриевским в главных ролях. На этот раз режиссер поехал в Москву со своими артистами. В новом спектакле примут участие Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков. Вместе с режиссером они уже приступили к репетициям.
Премьера спектакля в Театре Наций запланирована на сентябрь этого года. Затем режиссер поставит "Театр чудес" в родном Новокуйбышевске.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!