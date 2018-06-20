Богатые тоже плачут: президент ГК "Прогресс-В" разбирается с экс-супругой в суде из-за денег и феназепама

Супруги Мухаметшины жили вместе 47 лет, но, как оказалось, не слишком счастливо. Теперь Раиля, ставшая инвалидом из-за психического заболевания, пытается взыскать алименты с бывшего мужа, а Вазых, в свою очередь, обвиняет ее во вкалывании ему феназепама, попытках отобрать жилье и бизнес, а также в плохом воспитании сына. Все в лучших традициях семейных драм.

На красивой визитке Вазыха Мухаметшина, которую он протягивает мне у зала суда, написано, что он - президент группы компаний "Прогресс- В". Правда, в судебном заседании он и его адвокат станут доказывать, что сейчас у Вазыха один офис (здание на ул. Чернореченской, 50 площадью около 3,5 тыс. кв. м, части которого сдаются в аренду), весь бизнес несет убытки, вот и подтверждающая справка из налоговой, а вот и распечатка sms-заявления его сына Марата, который говорит, что отец только "понты кидает", а сам "пустой как барабан". И живет Вазых, как сам президент говорит, в основном на пенсию. Да и та уходит на съем жилья, потому что в его пятикомнатную квартиру мужчину теперь не пускают бывшая жена и "бывший сын".

Не исключено, что экс-супруга Раиля заявлениям о плачевном финансовом положении Вазыха не очень верит. По крайней мере, она подала в суд иск к экс-супругу с требованием платить ей алименты (такое возможно при наличии инвалидности у бывшей супруги).

Платить алименты Вазых отказывается. И его адвокат Сергей Воронков нашел для отказа основания. Оказывается, по закону не платить алименты супруге-инвалиду можно, если имело место ее недостойное поведение в браке.

Со слов Вазыха и его адвоката, а также некоторых свидетелей, якобы Раиля себя в браке вела недостойно, а именно ставила бывшему мужу капельницы. И под видом витаминов вкалывала ему феназепам и подобные препараты (в 1999 г. и в 2017-м). Под действием препаратов, говорит Вазых, он переписал доли в жилье и активы на жену и сына Марата. Кроме того, президент группы компаний представил суду расписку от Раили, где та сообщает, что много лет назад их сын Марат незаконно поместил отца в психиатрическую клинику.

С Маратом у Вазыха не заладилось с 1990-х: взрослый сын, по утверждению президента ГК "Прогресс-В", пытается уничтожить его (отца) и отнять его бизнес.

"Недавно я пришел в пятикомнатную квартиру, где мы жили с Раилей, чтоб забрать некоторые вещи, - утверждает Вазых. - Приехал Марат с охраной. В итоге меня облили чаем, разбили мне очки и без обуви выставили на улицу. Я считаю, что иск об алиментах ко мне сейчас - это просто способ меня разорить. Тем более что у нас имеются распечатки заявлений на этот счет Марата".

Что думает Марат обо всем этом, узнать не удалось - он в суд не пришел и не отвечал на звонки журналиста Волга Ньюс. Адвокат Раили назвал многие слова Вазыха клеветническими.

"Мы считаем, что алименты та сторона требует, чтоб получить оставшиеся доли в пятикомнатной квартире, - говорит адвокат Вазыха Сергей Воронков. - То есть если Вазых перепишет жилье на Раилю и Марата, то они перестанут требовать алименты. В общем-то мне об этом сказал сам Марат, когда мне звонил. Распечатку этого телефонного разговора мы представили суду".

Вазых говорит: обратился с заявлениями в силовые структуры и к властям. Сейчас ожидает ответов от них и решения суда по алиментам.