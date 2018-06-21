Lay's организует футбольный праздник на самарской набережной

Всемирно известный производитель картофельных чипсов Layʼs организует футбольный праздник на набережной реки Волги в Самаре. Компания запустила роад-шоу по всей стране, и этим летом интерактивный фургон отправится по четырем городам. После Нижнего Новгорода, где 16 и 17 числа была первая остановка, фура движется в Самару.

23 и 24 июня самарская набережная превратится в тренировочный лагерь для тех, кто хочет стать первоклассным футбольным фанатом. Мероприятие можно будет посетить абсолютно бесплатно. С 11:00 до 21:00 у поющих фонтанов гостей будут ждать различные интерактивные зоны. Самая громкая кричалка, скачки на родео-мяче, футбольный тир и "человеческий кикер", в котором участники фиксируются на игровых штангах: лишь справившись с этими заданиями, участник получает доступ к чипс-чемпионату, где можно почувствовать себя внутри игрового автомата.

После прохождения каждой зоны участники смогут собирать наклейки и обменивать их на подарки от бренда: солнечные очки, руку болельщика и мягкие подушки для пикников.

Эффектной частью праздника станут мастер-классы и выступления шоу-команды фристайлеров, которые помогут гостям научиться футбольным трюкам. Кроме того, все посетители парка смогут сделать яркие снимки в специальных фотозонах, отдохнуть в лаундж-зоне или принять участие в массовых спортивных играх.

После Самары фургон Layʼs продолжает свое путешествие и сделает остановки в Санкт-Петербурге и Москве.