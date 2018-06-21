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Экология Общество

Массовая гибель пчел в Пестравском районе может обернуться уголовным делом

ПЕСТРАВКА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе массово гибнут пчелы - за три дня пасечники лишились около тысячи пчелосемей. Об этом Волга Ньюс рассказали сами пасечники, которые предполагают, что насекомые пострадали из-за химобработки полей.

Как сообщает один из пчеловодов Геннадий Беренгалиев, пчелы на пасеках, расположенных вдоль реки Иргиз от с. Пестравки до с. Мосты, начали гибнуть в субботу, 16 июня.

"Люди подозревают, что произошла авиационная обработка. Но, к сожалению, о том, проводилась ли обработка указанной территории, никто не знает, в том числе в администрации района", - рассказал Геннадий Беренгалиев, пояснив, что гибель пчел отмечена на территории протяженностью около 20 км. И это, по его мнению, свидетельствует именно о какой-то масштабной химобработке территории без предупреждения жителей.

По факту случившегося пчеловоды, по их словам, написали около 50 заявлений в полицию. В ГУ МВД России по Самарской области от комментариев по факту случившегося отказались.

Как рассказал Волга Ньюс другой пасечник из Пестравского района Владимир Скупченко, речь идет о гибели около тысячи пчелосемей, каждая из которых стоит порядка 4 тыс. рублей. "Таким образом, ущерб можно оценить примерно в 4 млн рублей", - говорит Владимир Скупченко. Теперь пасечники обращаются в специализированные лаборатории для того, чтобы узнать, каким именно ядом были отравлены пчелы.

"Наша задача сейчас - найти виновных в случившемся. После этого будем требовать с них возмещения ущерба", - объясняет Владимир Скупченко.

В администрации Пестравского района Волга Ньюс сообщили, что они в курсе ситуации с гибелью пчел, однако более подробного комментария на момент публикации материала предоставить не смогли.

В управлении Россельхознадзора по Самарской области Волга Ньюс сообщили, что обращения граждан по вопросам массовой гибели пчел к ним не поступало.

Однако, как утверждают источники Волга Ньюс, ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд.

"Ульи были выставлены на чьих-то угодьях недалеко от сельскохозяйственных полей, и хозяев этих угодий и полей пасечники должны были уведомить, чего сделано не было. Ведь поля могут обрабатываться от насекомых", - рассказывает собеседник издания, добавляя, что, по его мнению, вряд ли сложившаяся ситуация станет причиной для возбуждения уголовного дела.

В соответствии с законом Самарской области "О пчеловодстве" (принят Самарской губернской думой 19 февраля 2016 г.) пчеловоды имеют право размещать пасеки на земельных участках, находящихся в их собственности, владении, пользовании или в аренде в соответствии с действующим законодательством, а также размещать пасеки на чужих земельных участках с письменного согласия собственников, пользователей либо арендаторов данных участков. Размещение кочевой пасеки на чужом земельном участке осуществляется на основании договора, заключенного между собственником пасеки и владельцем либо арендатором земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
В целях предупреждения гибели пчел (пчелосемей), снижения урожайности и качества сельскохозяйственных культур пчеловоды вправе согласовывать места размещения стационарных и кочевых пасек со всеми физическими и юридическими лицами, применяющими пестициды и агрохимикаты для обработки садов, полей, лугов, лесов, защитных лесных полос и насаждений в период цветения источников медосбора на расстоянии 7 км от предполагаемого размещения пасек, с оформлением двустороннего договора о взаимодействии, предусматривающего в том числе необходимость предупреждения пчеловодов не позднее чем за три дня о предстоящем применении пестицидов и агрохимикатов.
Источник: ТУ Россельхознадзора по Самарской области

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