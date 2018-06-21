В Сызрани от поезда на ходу отцепилось несколько вагонов

В четверг, 21 июня, на перегоне станций Кашпир - Сызрань-город от грузового состава отцепилось несколько вагонов, сообщает ktv-ray.ru. Инцидент произошел около 5 часов утра. У состава, который двигался в южном направлении и немного не доехал до переезда РМЗ, на ходу произошла расцепка. Как сообщает источник издания, причиной ЧП стала поломка сцепного устройства.

В результате инцидента на переезде образовался крупный автозатор. На месте происшествия работал регулировщик. Устранить неполадку удалось лишь спустя три часа.