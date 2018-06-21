Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса проиграли в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и испанка Гарбинье Мугуруса в четвертьфинале парного разряда турнира в Бирмингеме уступили американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке со счетом 6:1, 6:7 (5:7), [12:14], сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Дарья и Мугуруса проиграли три гейма на своей подаче и реализовали один брейк-пойнт из девяти. Также в их активе три подачи навылет при двух двойных ошибках. Николь и Квета сделали по три эйса и двойных.