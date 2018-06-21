Мужчине из Кинеля дали четыре с половиной года колонии за 315 г марихуаны

Суд Кинельского района вынес приговор С., которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Кинеля.

В феврале 2018 г. мужчина купил 315 г марихуаны. В тот же день на железнодорожном вокзале в Кинеле его задержали за распитие алкоголя. При досмотре полицейские нашли наркотик.

Суд приговорил мужчину, уже имеющего судимости за аналогичные преступления, к четырем с половиной годам колонии строгого режима.