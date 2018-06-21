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Предприятия региона наладят сотрудничество в области микроэлектроники

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерстве промышленности и технологий Самарской области под председательством и.о. министра Олега Волкова прошло совещание по вопросу развития микроэлектроники в губернии. В мероприятии участвовали представители крупных промышленных предприятий региона и научно-исследовательских институтов.

Руководитель самарского обособленного подразделения АО "НИИМА "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Ростех") Сергей Алексеев предложил собравшимся принять участие в проекте по созданию на территории региона инжинирингового центра. Планируется, что он займется разработкой специализированной микроэлектронной элементной базы.

Головное подразделение данного института является ведущим дизайн-центром Российской Федерации в этой области, участником и исполнителем по ряду государственных программ, межотраслевым центром проектирования СБИС типа "Система на Кристалле", разработчиком и производителем ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников, микроэлектронной аппаратуры. Пилотный проект учебного инжинирингового центра уже реализуется на базе Самарского университета.

Представители предприятий отметили важность обсуждаемой темы и проведения подобных встреч.

По итогам совещания решено, что компании АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Салют", АО "НИИ "Экран", АО "Жигулевский радиозавод" направят в адрес министерства промышленности и технологий Самарской области предложения по необходимым техническим решениям, а также проблемным вопросам в области микроэлектроники и возможным вариантам их решения. Также участники договорились, что руководитель подразделения АО "НИИМА "Прогресс" посетит эти предприятия с целью изучения выпускаемой продукции и проработки возможных форм сотрудничества.

В свою очередь, Олег Волков подчеркнул, что министерство промышленности и технологий готово содействоать в налаживании сотрудничества в области микроэлектроники между предприятиями региона и ПАО "АвтоВАЗ".

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