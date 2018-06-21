16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-сотрудников ДПС, бравших взятки с водителей большегрузов, отправили в колонии Четверых рядовых сотрудников нефтебазы обвиняют в краже нефти на 4 млн рублей Осужден водитель грузовика, участвовавший в ДТП у с. Переволоки, где погиб человек Самарцев осудили за уклонение от налогов на 397 млн руб. при строительстве в Красной Поляне Коррупция или подстава: экс-сотрудника ГАИ судят за бесплатную скважину

Суды Происшествия

Экс-главу Черновки осудили за присвоение зарплаты уволившегося водителя администрации

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 693
Версия для печати

Вступил в силу приговор Кинель-Черкасского районного суда, вынесенный бывшему главе сельского поселения Черновка Леониду Курцеву. Его признали виновным в присвоении вверенного имущества, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, преступление Курцев задумал, когда к нему с устным заявлением об увольнении по собственному желанию обратился водитель администрации.

Глава поселения, не поставив в известность увольняющегося сотрудника, не оформил его заявление в письменном виде, но потребовал отдать банковскую карту, на которую тому начисляли зарплату.

Затем Курцев составлял и подписывал табели учета использования рабочего времени, указывая ложные сведения о деятельности водителя, которые представлял в МКУ "Централизованная бухгалтерия". В результате на зарплатную карту уже не работавшего мужчины начисляли зарплату, за счет средств бюджета сельского поселения. Общая сумма начислений составила более 102 тыс. руб., которые Курцев присвоил.

Каким образом Курцева разоблачили, неизвестно, но в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По окончании следствия Курцев предстал перед судом Кинель-Черкасского района, полностью признал вину и просил вынести приговор в особом порядке.

В итоге Курцева за присвоение и растрату суд приговорил к полутора годам условного лишения свободы с годичным испытательным сроком, а также на год лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. За служебный подлог суд назначил мужчине штраф 20 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Марат Валиев 21 июня 2018 06:23 Четверых рядовых сотрудников нефтебазы обвиняют в краже нефти на 4 млн рублей

Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...

Олег Залялов 04 июня 2018 18:33 В Самаре вынесли приговор наркокурьеру, которого наняли через Telegram

То есть все страшилки про то, что телеграм не дает ловить террористов - вранье?

Алексей Станкониец 31 мая 2018 09:23 Самарчанка требует более 250 тысяч в суде за не сделанную в больнице операцию

"Пациентка же почему-то принесла с собой прибор другой фирмы, иглы в комплекте к нему не прилагались." Прошу не клеветать, и не почему-то, а потому, что рецепт рецепт и даже код товара дал врач, а это уже больше похоже не на ошибку пациента, а на сговор аптек с врачами.

Evgenii Voychak 16 мая 2018 07:00 Заведующих детсадами начали судить за перечисления денег чиновникам департамента образования

ппц вообще ухи объелись...на детских деньгах спекулировать...

Марат Валиев 23 апреля 2018 12:02 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1