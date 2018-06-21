Экс-главу Черновки осудили за присвоение зарплаты уволившегося водителя администрации

Вступил в силу приговор Кинель-Черкасского районного суда, вынесенный бывшему главе сельского поселения Черновка Леониду Курцеву. Его признали виновным в присвоении вверенного имущества, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, преступление Курцев задумал, когда к нему с устным заявлением об увольнении по собственному желанию обратился водитель администрации.

Глава поселения, не поставив в известность увольняющегося сотрудника, не оформил его заявление в письменном виде, но потребовал отдать банковскую карту, на которую тому начисляли зарплату.

Затем Курцев составлял и подписывал табели учета использования рабочего времени, указывая ложные сведения о деятельности водителя, которые представлял в МКУ "Централизованная бухгалтерия". В результате на зарплатную карту уже не работавшего мужчины начисляли зарплату, за счет средств бюджета сельского поселения. Общая сумма начислений составила более 102 тыс. руб., которые Курцев присвоил.

Каким образом Курцева разоблачили, неизвестно, но в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По окончании следствия Курцев предстал перед судом Кинель-Черкасского района, полностью признал вину и просил вынести приговор в особом порядке.

В итоге Курцева за присвоение и растрату суд приговорил к полутора годам условного лишения свободы с годичным испытательным сроком, а также на год лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. За служебный подлог суд назначил мужчине штраф 20 тыс. рублей.