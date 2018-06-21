Австралиец везет на матч с Данией надувного кенгуру, с которым уже побывал на четырех чемпионатах мира

Коррепондент Волга Ньюс пообщалась с болельщиком из Австралии по имени Мэтью, который путешествует с надувным кенгуру, уже побывавшим с мужчиной на четырех мировых футбольных первенствах.

По словам зарубежного гостя, игрушечного питомца зовут Скиппи и он очень дорог ему. На просьбу журналистки подарить ей Скиппи мужчина ответил категорическим отказом: "Он побывал на четырех чемпионатах мира, и он останется со мной".

В беседе Мэтью признался, что в Самаре чувствует себя хорошо. В нашем городе он впервые попробовал борщ, и блюдо показалось ему очень вкусным. А вот культовый бар "На Дне" гость из Австралии еще не посетил. Также он не успел сходить на пляж и поплавать в Волге. Причиной тому, по признанию болельщика, стал тот факт, что он выпил слишком много пива.

Что касается предстоящей игры, то Мэтью считает, что его сборная обыграет Данию со счетом 2:0.

Троица австралийских болельщиков едет на матч в плюшевых кенгуру-штанах.