Австралиец в автобусе, полном датчан: мы победим - 5:0

Корреспондент Волга Ньюс 21 июня перед матчем Австралия - Дания в Самаре проехалась в шаттле с болельщиками.

На одной из остановок в салон, полный датчан, вошел один австралиец. На вопрос об ожиданиях от сегодняшнего матча парень ответил, что победит Австралия со счетом 5:0.

Датчане же считают, что выиграет их команда со счетом 4:0.

Также болельщики спели вместе с корреспондентом Волга Ньюс "Калинку".