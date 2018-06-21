Австралиец в автобусе, полном датчан: мы победим - 5:0

Корреспондент Волга Ньюс 21 июня перед матчем Австралия - Дания в Самаре проехалась в шаттле с болельщиками.
На одной из остановок в салон, полный датчан, вошел один австралиец. На вопрос об ожиданиях от сегодняшнего матча парень ответил, что победит Австралия со счетом 5:0.
Датчане же считают, что выиграет их команда со счетом 4:0.
Также болельщики спели вместе с корреспондентом Волга Ньюс "Калинку".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?