В регионе снижается подростковая преступность

В среду, 20 июня, врио первого вице-губернатора - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании обсудили вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия филиалов УИИ ГУФСИН России по региону и иных субъектов системы профилактики в работе с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и с осужденными подростками с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста.

Как доложила начальник отделения подразделения по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Самарской области Оксана Нерушина, за пять месяцев текущего года в регионе произошло снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними впервые, на 21,8% (со 101 до 79).

На начало июня на учете состояло 66 судимых подростков, 42 из них с условной судимостью.

Особое внимание сотрудники полиции уделяют организации индивидуально-профилактической работы. После постановки подростка на профилактический учет в течение 10 суток информируется комиссия по делам несовершеннолетних и иные органы системы профилактики для организации совместной работы с подростком, выявления причин и условий совершения преступления, оказания необходимой помощи.

Составляются ежеквартальные планы работы, к которой привлекаются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые. Сюда входят первичные беседы руководства с юным правонарушителем, обследование жилищно-бытовых условий, определение интересов и увлечений подростка, установление связей несовершеннолетнего и характер их влияния на него, работа по разобщению отрицательных связей, проверки по месту жительства и обучения.

Проводится индивидуально-профилактическая работа с подростком с учетом особенностей его личности и характера совершенных правонарушений. Для коррекции поведения несовершеннолетнего, оказания ему помощи в трудоустройстве и обучении привлекается ГБУ СО "Областной центр помощи семье и детям".

О каждом выявленном административном правонарушении или иных противоправных действиях со стороны осужденного сотрудники ПДН направляют информацию в уголовно-исполнительную инспекцию. При систематическом или злостном неисполнении условно осужденным возложенных на него обязанностей в УИИ вносится ходатайство об отмене условного наказания.

Как сообщил начальник федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Самарской области Сергей Киселев, за истекший период 2018 года по учетам УИИ прошло 102 несовершеннолетних осужденных (АППГ-114).

Начальники всех филиалов входят в состав территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках межведомственного взаимодействия осуществляются совместные проверки с участковыми, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы, с целью профилактики и предотвращения наркотической зависимости ведется совместная работа с реабилитационными центрами и наркологическими диспансерами области.

"В этом году в регионе наблюдается снижение подростковой преступности. Это хорошая тенденция, и ее необходимо сохранить. Продолжать активную совместную работу всех субъектов системы профилактики для эффективной адаптации "трудных" подростков в общество, для предупреждения ими повторных правонарушений, так как эта категория ребят требует особого внимания", - считает Александр Нефедов.