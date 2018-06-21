В регионе снижается подростковая преступность

В среду, 20 июня, врио первого вице-губернатора - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На заседании обсудили вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия филиалов УИИ ГУФСИН России по региону и иных субъектов системы профилактики в работе с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и с осужденными подростками с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста.
Как доложила начальник отделения подразделения по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Самарской области Оксана Нерушина, за пять месяцев текущего года в регионе произошло снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними впервые, на 21,8% (со 101 до 79).
На начало июня на учете состояло 66 судимых подростков, 42 из них с условной судимостью.
Особое внимание сотрудники полиции уделяют организации индивидуально-профилактической работы. После постановки подростка на профилактический учет в течение 10 суток информируется комиссия по делам несовершеннолетних и иные органы системы профилактики для организации совместной работы с подростком, выявления причин и условий совершения преступления, оказания необходимой помощи.
Составляются ежеквартальные планы работы, к которой привлекаются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые. Сюда входят первичные беседы руководства с юным правонарушителем, обследование жилищно-бытовых условий, определение интересов и увлечений подростка, установление связей несовершеннолетнего и характер их влияния на него, работа по разобщению отрицательных связей, проверки по месту жительства и обучения.
Проводится индивидуально-профилактическая работа с подростком с учетом особенностей его личности и характера совершенных правонарушений. Для коррекции поведения несовершеннолетнего, оказания ему помощи в трудоустройстве и обучении привлекается ГБУ СО "Областной центр помощи семье и детям".
О каждом выявленном административном правонарушении или иных противоправных действиях со стороны осужденного сотрудники ПДН направляют информацию в уголовно-исполнительную инспекцию. При систематическом или злостном неисполнении условно осужденным возложенных на него обязанностей в УИИ вносится ходатайство об отмене условного наказания.
Как сообщил начальник федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Самарской области Сергей Киселев, за истекший период 2018 года по учетам УИИ прошло 102 несовершеннолетних осужденных (АППГ-114).
Начальники всех филиалов входят в состав территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках межведомственного взаимодействия осуществляются совместные проверки с участковыми, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы, с целью профилактики и предотвращения наркотической зависимости ведется совместная работа с реабилитационными центрами и наркологическими диспансерами области.
"В этом году в регионе наблюдается снижение подростковой преступности. Это хорошая тенденция, и ее необходимо сохранить. Продолжать активную совместную работу всех субъектов системы профилактики для эффективной адаптации "трудных" подростков в общество, для предупреждения ими повторных правонарушений, так как эта категория ребят требует особого внимания", - считает Александр Нефедов.
Последние комментарии
Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.