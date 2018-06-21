Ростелеком выводит в сеть РОССКАТ

Ростелеком приступил к строительству телекоммуникационной инфраструктуры для основного поставщика кабельной продукции на территории России и за рубежом - компании "РОССКАТ". Запланированы работы по объединению всех производственных площадок холдинга в единое информационное пространство с защищенными каналами связи и проверенными алгоритмами шифрования.

Для подключения к сети производственной площадки РОССКАТа в селе Курумоч специалисты оператора связи проложили около двух километров волоконно-оптического кабеля. Высокоскоростной доступ в интернет от Ростелекома уже получили офис консалтинговой фирмы Росскат-капитал на улице Ерошевского в Самаре и завод по производству пластичных смазок Фосфохим в Тольятти.

Ростелеком ведет работы по включению удаленных площадок кабельного холдинга и на территории Московской области. Рассказывает директор Самарского филиала компании-оператора Сергей Иванов: "Мы шагнули далеко за пределы Нефтегорского района, где базируется основное производство холдинга "РОССКАТ". Сейчас подключаем к сети Интернет офис клиента в Москве на Бронницкой улице и производственную площадку в Подольске. В итоге планируем создать общую информационную среду на базе инфраструктуры Ростелекома для всех площадок клиента в России. Это послужит основой для последующей интеграции IT-систем РОССКАТа в единую сеть.

Генеральный директор компании Росскат-капитал Николай Таран пояснил: "Мы работаем на рынке кабельной продукции более 25 лет. Предприятие с полным производственным циклом - это огромный механизм с подразделениями, расположенными в разных регионах страны. Управлять помогают современные технологии, сокращая любые расстояния. Создание единой телекоммуникационной сети доверили крупнейшему оператору в области инноваций - Ростелекому. У компании огромный опыт решения самых сложных масштабных задач. Поэтому в качестве выполненных работ мы уверены".