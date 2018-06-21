До 15 июля все муниципалитеты должны провести инвентаризацию благоустраиваемых территорий

В четверг, 21 июня, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ по вопросу инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, которые планируется благоустраивать по программе "Формирование комфортной городской среды".

Это приоритетный проект, на котором президент России Владимир Путин делал акцент в своем майском послании, а глава региона Дмитрий Азаров - в послании к жителям губернии.

18 марта 2018 года жители Самарской области выбрали территории, которые будут благоустроены в этом году в первую очередь. Все 45 муниципалитетов региона должны до 15 июля провести инвентаризацию индивидуального жилищного строительства - построек и земельных участков, на которых планируются работы по программе.

Однако, по данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, пока что на 100% инвентаризацию выполнили всего в шести муниципалитетах и двух районах Самары - Куйбышевском и Красноглинском. Общественную палату региона эти цифры сильно тревожат.

"Существует опасность, что все построенное по программе "Формирование комфортной городской среды" никто не будет содержать, - сказал председатель комиссии по МСУ Виктор Часовских. - Необходимо провести инвентаризацию и определить, кому принадлежит тот или иной земельный участок. А в бюджете многих муниципалитетов даже не предусмотрены средства на эти цели. Может повториться та же ситуация, что и с детской площадкой в районе завода им. Тарасова. Это была одна из первых площадок, установленных по муниципальной программе "Комфортная городская среда". Сейчас она находится в ужасном состоянии, потому что бесхозна, за ней никто не следит. Мы не хотим, чтобы такая же ситуация сложилась по всем другим площадкам".

Обсудить проблему на заседание комиссии пригласили представителей министерства энергетики и ЖКХ, Самарской губернской думы, администрации Самары. По данным начальника отдела инфраструктурного и природоохранного законодательства аппарата губдумы Романа Ляопарова, от инвентаризации зависит финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" в Самарском регионе.

"Органы местного самоуправления прохладно отнеслись к этому вопросу, - заметил Роман Ляопаров. - Между тем, если не будет проведена инвентаризация, то денег на благоустройство территорий муниципалитеты не получат ни из областного, ни из федерального бюджетов".

Муниципалитетам рекомендуют срочно изыскать возможности для финансирования инвентаризации и провести ее в ближайшее время. Кроме того, городским чиновникам рекомендуют разработать механизм заключения соглашений между органами МСУ и собственниками домов о благоустройстве малых архитектурных форм.

То есть, если запланированный к благоустройству земельный участок никому не принадлежит, то в Общественной палате советуют передавать его в собственность жителей близлежащих домов. Разумеется, с согласия самих граждан. Тогда жители сами могли бы ухаживать за горками и песочницами в своих дворах.

Самарской губернской думе, в свою очередь, предстоит разработать поправки в областной закон "Об административных правонарушениях". И сделать это необходимо до января 2021 года. С этой даты федеральный бюджет будет выделять деньги по программе только тем регионам, в которых предусмотрена административная ответственность собственников за содержание благоустроенных территорий. А чтобы этих собственников определить, опять же необходима инвентаризация.