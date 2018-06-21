На матч Австралия - Дания в Самару приехали 900 датчан и 12 тыс. австралийцев

Поддержать свои сборные на матче Австралия - Дания, который вот-вот начнется на стадионе "Самара Арена", приехали 900 датчан и 12 тыс. австралийских болельщиков, сообщает сайт FIFA.

По другим данным, датчанам продано 1800 билетов, а австралийцам - 7500.

Как сообщает в Twitter департамент информполитики администрации губернатора Самарской области, в числе гостей с "зеленого континента" на матч своей сборной приехала австралийская звезда-болельщица Хизер Кайятс.

Она - живая легенда среди болельщиков и преданная поклонница Соккеруз (так называют сборную). ЧМ-2018 - последний чемпионат, который 70-летняя футбольная фанатка планирует посетить.