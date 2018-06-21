В среду, 20 июня, в окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере "Гвардеец-2" завершились военно-полевые сборы. Несколько дней самарские ребята, как и остальные "гвардейцы", проживали в палаточном городке на военном полигоне Пензенской области, осваивали огневую подготовку и преодолевали марш-бросок.

"Гвардейцы" из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

Лагерь "Гвардеец" - окружной общественно значимый проект, который реализуется по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В течение 18 дней подростки погружаются в атмосферу жизни солдата, изучают более десятка воинских дисциплин, проходят спортивные состязания. Один из ключевых этапов программы лагеря - военно-полевые сборы.

Под руководством действующих офицеров - преподавателей Пензенского филиала "Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева" ребята из лагеря "Гвардеец-2" ознакомились с современным боевым стрелковым оружием. Юноши увидели стрельбу ручного противотанкового гранатомета и 100-миллиметровой пушки, сами же они опробовали автомат Калашникова АК-74.

Как отметил начальник кафедры средств ближнего боя Вячеслав Юрков, перед стрельбой гвардейцы изучили материальную часть оружия, приемы и правила стрельбы, попробовали стрелять на электронном тренажере, а также прошли тренировку по экипировке.

Завершились военно-полевые сборы марш-броском на 1,5 км, в котором участвовали все 180 ребят.

Напомним, "Гвардеец-2" собрал на своей площадке юношей из Татарстана, Башкортостана и Мордовии, а также Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Первая смена оборонно-спортивного лагеря завершится 29 июня, вторая пройдет уже в июле.