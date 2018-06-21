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Футбол Спорт

Журналист из Китая: "У нас принято болеть за команды любимых футболистов"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на матчах чемпионата мира по футболу работают съемочные группы многих телеканалов мира. В их числе китайский телеканал CCTV. Журналисты телеканала проживают на теплоходе по соседству со вторым составом "Крыльев Советов". О своих впечатлениях от Самары, о китайских болельщиках и о прогнозах на матч Дания - Австралия Волга Ньюс рассказал телеведущий Чжоу Даньтун.

"Жить на теплоходе немного непривычно, потому что его иногда покачивает и от этого начинается морская болезнь. Но это компенсируется красивейшими закатами. Общаемся с представителями "Крыльев Советов". Мне уже подарили клубный шарфик. Знаю, что самарский клуб был первым из российских, кто зарегистрировался в китайской соцсети Weibo. Думаю, нам стоит развивать отношения, может быть, договариваться о трансферах с китайскими клубами", - считает Чжоу Даньтун.

Он рассказал, что китайские телеканалы в последние годы транслируют много футбола, в том числе матчи ведущих европейских чемпионатов. Потому игроки и команды из Европы становятся популярными в Китае. Там появляется все больше футбольных болельщиков. А сейчас, когда экономика страны находится на подъеме и у людей появились деньги, многие смогли позволить себе путешествие на чемпионат мира по футболу.

Именно по этой причине, как пояснил китайский телеведущий, китайцы находятся в числе лидеров по покупке билетов на игры ЧМ-2018, хотя сборная Китая в Россию не пробилась.

"У нас принято болеть за команды в зависимости от того, где играют футболисты, которые тебе нравятся. Я, например, болею на чемпионате за сборную Бельгии, потому что там играет Аксель Витсель. Помните, раньше он выступал в России за "Зенит"? А теперь он играет в нашей китайской лиге, - пояснил Чжоу Даньтун. - Сборная Дании мне тоже нравится, особенно ее лидер Кристиан Эриксон. Думаю, что в матче с Австралией Дания будет стремиться к победе. Ведь вторая команда группы С в плей-офф, скорее всего, попадет на Аргентину. Поэтому Дании очень важно взять максимум очков, чтобы опередить Францию и стать первой".

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