Самарцы сообщают об эвакуации в ТЦ "Скала", ОЦ "Башня" и о проверке двух гостиниц

В четверг, 21 июня, около 16:00, по предварительным данным, представители экстренных служб по тревожным сигналам выехали на обследование ТЦ "Скала", "Башня", а также гостиницы "Волга" и одного из отелей на ул. Самарской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Эти события нашли отражение в соцсетях. Так, очевидцы сообщают об эвакуации людей из "Башни" и "Скалы", предположительно, из-за сообщения о заминировании.

Точная причина экстренных выездов пока неизвестна. Официальной информации о случившемся пока не поступало.