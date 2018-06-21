Четверо рецидивистов-мошенников с помощью телефонов похитили 205 тыс. рублей

Самарские полицейские выявили три факта телефонных мошенничеств, общий ущерб от которых составил 205 850 рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, в ходе расследования другого уголовного дела (тоже по факту мошенничества), стражи порядка выяснили, что трое мужчин и женщина, проживающие в Самарской области, обманули с помощью телефона трех граждан РФ и получили с них 52 тыс., 58 тыс. и 95 850 рублей. Точные данные потерпевших пока устанавливаются.

Что касается подозреваемых, то их четверо, за плечами каждого - целый "букет" судимостей: наркотики, кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество и даже убийство. Никто из подозреваемых не работал, а один из мужчин даже не имел регистрации на территории Самарской области.

Расследование продолжается, возможно, что скоро в деле появятся новые эпизоды.