Четверо рецидивистов-мошенников с помощью телефонов похитили 205 тыс. рублей

Самарские полицейские выявили три факта телефонных мошенничеств, общий ущерб от которых составил 205 850 рублей.
По данным источника в правоохранительных органах, в ходе расследования другого уголовного дела (тоже по факту мошенничества), стражи порядка выяснили, что трое мужчин и женщина, проживающие в Самарской области, обманули с помощью телефона трех граждан РФ и получили с них 52 тыс., 58 тыс. и 95 850 рублей. Точные данные потерпевших пока устанавливаются.
Что касается подозреваемых, то их четверо, за плечами каждого - целый "букет" судимостей: наркотики, кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество и даже убийство. Никто из подозреваемых не работал, а один из мужчин даже не имел регистрации на территории Самарской области.
Расследование продолжается, возможно, что скоро в деле появятся новые эпизоды.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила