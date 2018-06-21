Дания - Австралия: ничья в пользу Франции

На "Самара Арене" завершился матч второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу. Команды группы С - Дания и Австралия - сыграли вничью.
Датчане, имевшие преимущество в первом тайме, открыли счет, забив быстрый гол. Уже на 7-й минуте отметился лидер команды Кристиан Эриксен.
На 38-й минуте минуте австралийцы провели атаку, в которой защитник датчан в верховой борьбе коснулся мяча рукой. С помощью системы видеоассистента рефери решил назначить пенальти.
Это уже второй случай на этом чемпионате мира, когда в ворота сборной Дании назначается пенальти. Но, в отличие от перуанцев, австралийцы не промахнулись. Миле Йединак четко пробил с "точки" и сравнял счет - 1:1.
Во втором тайме преимущества не было ни у одной из команд. Каждая создавала моменты для того, чтобы сравнять счет. Но голов больше забито не было, ничья - 1:1.
В турнирной таблице группы С на данный момент у Дании 4 очка, у Франции - 3, у Австралии - 1 и у Перу - 0. Сборные Франции и Перу начнут очный поединок через час после завершения встречи Дании и Австралии.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?