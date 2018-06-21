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Футбол Спорт

Дания - Австралия: ничья в пользу Франции

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На "Самара Арене" завершился матч второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу. Команды группы С - Дания и Австралия - сыграли вничью.

Фото: twitter.com/samregion_press

Датчане, имевшие преимущество в первом тайме, открыли счет, забив быстрый гол. Уже на 7-й минуте отметился лидер команды Кристиан Эриксен.

На 38-й минуте минуте австралийцы провели атаку, в которой защитник датчан в верховой борьбе коснулся мяча рукой. С помощью системы видеоассистента рефери решил назначить пенальти.

Это уже второй случай на этом чемпионате мира, когда в ворота сборной Дании назначается пенальти. Но, в отличие от перуанцев, австралийцы не промахнулись. Миле Йединак четко пробил с "точки" и сравнял счет - 1:1.

Во втором тайме преимущества не было ни у одной из команд. Каждая создавала моменты для того, чтобы сравнять счет. Но голов больше забито не было, ничья - 1:1.

В турнирной таблице группы С на данный момент у Дании 4 очка, у Франции - 3, у Австралии - 1 и у Перу - 0. Сборные Франции и Перу начнут очный поединок через час после завершения встречи Дании и Австралии.

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