Самарцы поддержали создание приюта для бездомных животных на ул. Утевской

В Куйбышевском районе Самары на ул. Утевской может появиться приют для животных. На публичных слушаниях горожане поддержали эту инициативу.

Объект планируется разместить на территории площадью 3 тыс. кв. метров. С соответствующей инициативой в администрацию вышла директор приюта для животных "Надежда" Амаль Баева.

Напомним, сегодня на территории города действуют пять общественных приютов. В марте было принято решение о дополнительном финансировании данных организаций. На эти цели выделено 5,9 млн руб., сообщала ранее пресс-служба администрации Самары.

Кроме того, в 2018 г. Самарская губернская дума приняла закон, который позволит расширить механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных.

Также Самарская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В мае 2018 г. по инициативе зоозащитников и при поддержке городской администрации в Самаре стартовала социальная акция "Забери меня домой!", в рамках которой известные жители города фотографируются с питомцами приютов для бездомных животных. Эти фотографии с хештегом #ЗАБЕРИМЕНЯДОМОЙ распространяются в социальных сетях.