В Самаре появился новый детский сад

В Самаре создано новое бюджетное учреждение - "Детский сад комбинированного вида №4". Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации 19 июня.

Как пояснили представители мэрии, речь идет о детском садике в жилом районе Волгарь. Здание сада на ул. Осетинской находится в процессе строительства и планируется к запуску осенью текущего года.

Пока же садик существует только как юридическое лицо. При этом в качестве адреса учреждения указан дом №2 на ул. Академика Тихомирова, где располагается школа №57.

Подобная мера была необходима, чтобы подготовить учреждение к работе, в частности, набрать штат сотрудников.