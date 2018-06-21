Матч Дания - Австралия посетил миллионный болельщик ЧМ-2018

На игре Дания - Австралия, прошедшей сегодня, 21 июня, на "Самара Арене", присутствовал миллионный болельщик чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает официальный сайт ФИФА.
"После этой игры суммарная аудитория всех матчей чемпионата мира FIFA 2018, сыгранных на данный момент, превысила показатель в один миллион зрителей", - указывается в сообщении.
На матче присутствовало 40,7 тыс. болельщиков.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?