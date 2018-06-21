На игре Дания - Австралия, прошедшей сегодня, 21 июня, на "Самара Арене", присутствовал миллионный болельщик чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Матч Дания - Австралия посетил миллионный болельщик ЧМ-2018 Фото: Департамент информполитики СО (Twitter)