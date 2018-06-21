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Футбол Спорт

Болельщик сборной Австралии: "Приехал бы в Россию, даже если бы Австралия не квалифицировалась"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После окончания матча на "Самара Арене" болельщики не спешат расходиться. Австралийцы поют и танцуют у выхода со стадиона, передает корреспондент Волга Ньюс.

"Мы довольны ничьей, потому что мы - не очень-то сильная команда: чтобы попасть на чемпионат, нам пришлось участвовать в двух стыковых поединках, и перед матчем можно было предположить, что мы проиграем, - рассказывает болельщик сборной Австралии, житель Мельбурна по имени Тим. - Хотя по игре, мне кажется, скорее нам немного не повезло - могли и выиграть. Поэтому мы радуемся и празднуем. Со стадиона поедем в фан-зону! В России я во второй раз. Приезжал в прошлом году на Кубок Конфедераций, завел новых друзей. На чемпионат мира в Россию я приехал бы в любом случае, вне зависимости от участия сборной Австралии. А вот в Самаре я впервые. Провел здесь три дня. Был в космическом музее, ездил на экскурсию по Волге. Еще мне очень нравится местная кухня, особенно пельмени со сметаной!"

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